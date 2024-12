Obchodní rozchod, Ingram Micro ukončuje spolupráci s Broadcomem

Server ARN s odkazem na portál The Register přišel s informací, že distributor Ingram Micro nedokázal se společností Broadcom uzavřít dohodu pro následující roky, která by byla pro akcionáře dostatečně zajímavá, a tak se rozhodl spolupráci ukončit.





Podle The Register navíc Ingram od ledna 2025 ve vybraných regionech omezí spolupráci se společností VMware. Zástupci distributora podotkli, že zákazníci a dodavatelé byli informováni a neočekává se, že by rozhodnutí mělo mít zásadní dopad na podnikání.

V prohlášení Ingram uvedl, že organizace nebyly schopné dosáhnout dohody, která by zákazníkům pomohla dosáhnout nejlepších technologických výsledků a zároveň zajistila odpovídající návratnost pro akcionáře. Zatím nebylo potvrzeno, zda bude mít toto rozhodnutí dopad i na náš region.

Rok plný zvratů pro VMware

Broadcom v loňském roce v obří akvizici převzal VMware a rovnou ohlásil masivní investice ve výši dvou miliard dolarů ročně a zároveň výrazné personální čistky napříč geografiemi i sektory. Zkraje letošního roku pak VMware oznámil, že přechází na model předplatného.

Pro partnerský kanál tak šlo o náročných dvanáct měsíců, kdy se podle ARN museli potýkat s celou řadou obtíží ze strany VMwaru, od zvýšených nákladů až po změny v hierarchii, které byly navíc podpořeny zájmem Broadcomu zaměřit se pouze na špičkové podnikové zákazníky.

Řada zákazníků tak musela začít manévrovat v nejistých vodách. Zatímco někteří zákazníci vyčkávali, jiní podepsali víceleté smlouvy, aby zachovali stávající prostředí a odložili tak zásadní rozhodování až na konec životního cyklu.

Nesázeli však na to, že Broadcom zvýší ceny – v některých případech až desetinásobně. To postavilo mnoho partnerů do pozice, kdy se snažili hledat alternativní technologie pro hyperkonvergovanou infrastrukturu.

Zdroj: IDG News Service