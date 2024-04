Obrazem: Asbis ukázal partnerům technologickou budoucnost

Společnost Asbis CZ ve čtvrtek 18. 4. uspořádala pro své VAD zákazníky a partnery tradiční akci s názvem BYOS – Build Your Own Solution, jejímž generálním partnerem byla společnost AMD. Celá událost se konala v kongresovém centru Tři Věžičky u Jihlavy a nesla se v duchu technologických novinek, robotiky, umělé inteligence a cesty do budoucnosti.





Akce se zúčastnilo přes 100 IT profesionálů, kteří měli příležitost navštívit deset přednášek dodavatelských společností, v čele s generálním partnerem AMD. Hosty přivítal Andrej Buchamer, který se nedávno mimo svoji dosavadní funkci generálního ředitel Asbis Slovensko stal i generálním ředitelem a jednatelem Asbis CZ.

Účastníci měli možnost prohlédnout si nejnovější produktové inovace společností AMD, Asus, Eaton, Dell, Kingston, Legrand, Micron, Nvidia, Seagate, Supermicro a Solidigm.

Zajímavostí byly robotické inovace společnosti Aros, které provázely hosty v průběhu celého dne. Aros je divize Asbisu specializující se na vývoj a distribuci robotických řešení šitých na míru komplexním potřebám podniků.

Po skončení konferenční části čekal na účastníky program inspirovaný sci-fi filmem Tron-Legacy. Měli možnost si zahrát na původním americkém hracím automatu Tron z osmdesátých let a dalších mašinách.

Velmi oblíbenou atrakcí se stal fotokoutek poháněný umělou inteligencí nebo futuristická virtuální realita. Nechyběla také robotická obsluha a nabitá taneční vystoupení či UV malování na tělo.

