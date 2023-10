Obrazem: Přátelé AT Computers chvátali na podzimní retro partnerská setkání

Podzimní partnerská setkání AT Computers se nesla v tématu retra a reselleři si mohli zavzpomínat na staré časy. Čtyřmi českými a jedním slovenským setkáním podle distributora prošlo celkem bezmála 1 500 lidí, z toho přes 800 unikátních zákazníků.

Zákazníci si mohli při vstupu vybrat ze dvou drinků, které se kdysi těšily velké oblibě – kdo by neznal bavorák a beton! Před recepcí nemohli minout motivační nástěnku, která dříve nechyběla v žádném podniku, např. s tipy na plodnější úrodu zeleniny a ovoce.

Na zdech si partneři si mohli pročíst vtipy z dob minulých, či se podívat na skupinové fotky zaměstnanců ATC v retrooblečení a na idoly z plakátů, které dříve zdobily snad všechny dívčí i chlapecké pokojíky.

Opilství je buržoazní přežitek

Hlavním centrem dění byl opět kongresový sál, který byl náležitě ozdoben retro kousky – nechyběly plakáty známých hvězd, bannery s hesly „Opilství je buržoazní přežitek a sabotáž pětiletky“ či „Ten, kdo ráno chrápe, pětiletku špatně chápe“.

Do sálu opět všechny sezvával marketingový ředitel ATC Martin Wanke na úvodní seznámení a vysvětlení, co se během dne bude dít – šikovní reselleři za účast na prezentacích a workshopech měli možnost získat bony, které si pak mohli směnit v místním ATC Tuzexu.

Celkově bylo v chodbách hotelu k vidění celkem 150 výstavek (na jedné akci zhruba 30), kde zástupci výrobců a dodavatelů předvedli novinky a pobavili se s resellery o konkrétních záležitostech. Celá řada jich také prezentovala na workshopech.

Jeden plátek s broskví a sýrem, prosím

Retro téma se projevilo i v občerstvení – během dne byl účastníkům k dispozici coffebreak, ve kterém nechyběly oblíbené párky v rohlíku. A co by to byl za retrooběd, kdyby nebyl kuřecí plátek s broskví a sýrem!

Pak už následovala prezentace novinek z kuchyně ATC. Za obchod vedli prezentaci Petr Vaněk, Andrea Šimonová či Petr Suk, kteří mluvili o českém a slovenském IT trhu a vývoji v poslední době. Neopomněli zmínit důležitost businessu v oblasti LFD, licencích CSP, pojištění či XaaS a zákazníkům představili také novinky v oblasti spolupráce.

Slova se následně znovu ujal Wanke, který se věnoval také detailnějšímu pohledu na XaaS a představil ATC tým specialistů na enterprise. Resellerům poděkoval za hlasy, díky nimž ATC získalo celkem šestinásobné vítězství v československé anketě ChannelWorld Awards a celosvětové anketě Context ChannelWatch.

Meky, ABBA a další

Po podvečerním rautu začal hrát z kongresového sálu DJ Michal oblíbené retro hity – když účastníci vstoupili do kongresáku, překvapily je přímo v sále zaparkované vozy VB a dokonce i legendární sanitka.

Zhruba kolem deváté začala skupina Velvet svou Retro show – postupně zákazníky překvapila převleky a hudebními hity Hany Zagorové, Jirky Korna, Mekyho Žbirky, Lucky Bílé atd.

Další na programu bylo vystoupení skupiny ABBA Stars, která přítomné zvedla ze židlí a s plným parketem pak pokračovala i DJka Andrea Pomeje, které tancem sekundovaly gogo tanečnice – vždy se končilo v brzkých ranních hodinách.

Zdroj: AT Computers