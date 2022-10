Společnost DNS uspořádala svůj tradiční IT Music Jam. Letošní 12. ročník se odehrál 15. 9. 2022 v klubu Cross v pražských Holešovicích, kam distributor pozval své obchodní partnery na večer plný punk-rocku a rapu.

Hudební festival IT Music Jam odstartovala kapela Bull band, po ní následovala kapela The Žlab, Da Comeen, Digestoř a večer zakončili Mean Daddies. DNS tímto děkuje účinkujícím i účastníkům.

Zdroj: DNS