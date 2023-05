Obrazem: Sečí s AT Computers se prohnal Čingischán

Společnost AT Computers uspořádala další tradiční setkání se resellery. Akce na Seči tentokrát měla exotický podtón východní mongolské kultury – tématem totiž byl Čingischán, aneb Co by bylo, kdyby nebyla Olomouc… Čtyřmi jarními setkáními prošlo celkem 1089 lidí, z toho 673 unikátních resellerů.

Před vstupem do hotelu resellery čekala vybavená mongolská jurta, tradiční obydlí Mongolů, a před recepcí už zákazníky vítaly mongolské hostesky svěžím drinkem, jehož základ tvořila mongolská vodka, rakytníkový sirup, pomerančový džus a čerstvý rakytník, který je pro Mongolsko typický a pěstuje se tam ve velkém.

Každý reseller dostal placku se svým jménem a tradiční mongolskou košili s vyobrazenou mandalou. Zdi hotelu byly ozdobeny velkými obrazy mongolské krajiny, místních obyvatel v tradičních oděvech a obrazy se zajímavými mongolskými rčeními.

Recepce a bary byly vyzdobeny barevnými modlitebními vlaječkami, kterými bývají zdobeny zejména himalájské oblasti. Všudypřítomný byl také Buddha, ať už v podobě sošek či na obrazech, kožešiny i kusy zbroje mongolských nájezdníků.

Objevila se i mongolská měna

Do kongresového sálu vyzdobeného v témž duchu už účastníky lákal marketingový ředitel ATC Martin Wanke na úvodní představení, kde vysvětlil i letošní jarní téma – Čingischán při svém tažení zašel opravdu až k nám a prý ho tehdy zarazily velké deště u Olomouce, a na jih od Mongolska ho zastavily Himaláje, tak se stáhli zpět.

Účastníci byli opět rozděleni do 5 týmů a hostesky je vodily na jednotlivé workshopy dle programu. Vendoři těm nejaktivnějším rozdávali pravé mongolské bankovky, tzv. tugriky, za které si pak mohli vybrat lákavé ceny v tombole.

Chodby hotelu byly samozřejmě plné i výstavek vendorů, kde se reselleři mohli zastavit a pobavit se s nimi o konkrétních věcech. Celkově bylo k vidění přes stovku výstavek výrobců, zhruba přes 30 na jednom setkání, z nichž celá řada prezentovala i na svých workshopech.

Spousta novinek v ATC

K obědu byly pro účastníky nachystány tradiční mongolské knedlíčky, které se v Mongolsku servírují při zvláštních příležitostech a pak už následovala prezentace ATC novinek v kongresovém sále. Za obchod prezentovali Petr Vaněk, Andrea Šimonová či Petr Suk, kteří shrnuli vývoj situace na českém i slovenském IT trhu za poslední dobu.

Mluvili také o novinkách na ATC webu v oblasti XaaS nabídky – že si reselleři mohou jednoduše vypočítat leasing na různá zařízení, nabídka se ladí vždy zákazníkovi na míru. Nezapomněli zmínit také novinky na ATC webu a nové všeobecné obchodní podmínky a rámcovou smlouvu pro rok 2023.

O příležitostech, projektech a marketingových aktivitách prezentoval Martin Wanke, který hovořil o nových možnostech pro resellery. Netradičně nastínil i možnost pro lepší řízení zakázek ve firmě – CRM – o novém produktu slovenského zákazníka Comtec pod názvem Evoloop.

Účastníky také informoval o pokořené miliardě v oblasti XaaS a doslovně zdvihl prst nad aktivitami MS CSP – podle něj je už opravdu poslední šance pro rozjetí a uhlídání businessu v oblasti prodeje licencí Microsoft. Neopomněl také nový X-Play web a nové projekty této značky.

Hrdelní zpěv k tanci i poslechu

Po 19. hodině se začala z kongresového sálu linout příjemná uklidňující hudba, kterou obstarala mongolská skupina Dunžingarav s tradičními mongolskými nástroji. Velkou raritou byl také hrdelní zpěv, který je mongolským unikátem.

Mongolský večer doplnila vystoupení ohebné hadí ženy, mongolské tanečnice a módní přehlídka tradičních mongolských krojů i modernějšího oblečení, které součástí byla i modelka Lily Mungunzul známá např. ze show Jana Krause.

Vystoupil i Radek Jaroš, světoznámý český horolezec, držitel mnoha ocenění a kamarád ATC, který vyprávěl o svých výstupech a zážitcích nejen z Himalájí. Pozdějším večerem pak provázely kapely Zelená pára a APF, které přítomné roztancovaly až do ranních hodin.

Zdroj: AT Computers