Obrazem: Zebra Systems vyhlásila nejlepší lokální prodejce za rok 2022

Společnost Zebra Systems ocenila na svém červnovém každoročním setkání své nejlepší české a slovenské partnery za rok 2022. Ocenění si odnesli prodejci podnikající zejména v MSP segmentu, což odráží trend rychle rostoucí poptávky zákazníků po SaaS službách a rozšiřující se nabídky partnerů s MSP službami.

Nejrychleji rostoucím MSP partnerem Acronisu v České republice se stala společnost ITS Office Technology, obdobné uznání na Slovensku získala společnost IT Služby plus.

Nejaktivnějším partnerem GFI byla za uplynulý rok vyhlášená společnost Comes, ocenění GFI za loajalitu pak připadlo společnosti Cheops. Cenu pro celkově nejlepšího partnera GFI pro rok 2022 získala společnost JKC.

Trofej pro nejlepšího partnera řešení Kerio SaaS připadla společnosti Kinet a nejaktivnějším novým MSP partnerem N-able byla vyhlášena společnost Bezva IT partner.

„Chtěli bychom poděkovat všem českým a slovenským prodejcům za jejich vysoký výkon v roce 2022, zejména pak za to, že dokáží s pomocí našich řešení zachytit rychle rostoucí poptávku koncových zákazníků po MSP službách,“ řekl Zdeněk Bínek, ředitel společnosti Zebra Systems.

