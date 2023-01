Osvojte si správné návyky při používání elektřiny

I to je důvod, proč ji lidé považují za zcela samozřejmou a nelámou si hlavu nad tím, jaká je jejich spotřeba. Právě šetrné chování a správné návyky by ale měly být prioritami. Jak si je osvojit?

Elektřina není zdarma a není ani samozřejmostí

Elektřina je důležitá a bez ní by náš život nebyl ani zdaleka tak jednoduchý, jako je nyní. Ovšem musíme zdůraznit také to, že elektřina není zdarma. Za každé její využití v domácnosti zaplatíte, a proto by šetrné chování mělo být tím hlavním. Příkladů, jak s elektřinou nakládat efektivně a zbytečně tak nezvyšovat svou spotřebu, je mnoho. My vám proto přinášíme alespoň některé z nich.

Jak zacházíte s elektřinou v koupelně?

Stejně jako existují lidé, kteří při čištění zubů nezavírají kohoutek, existují lidé, kteří si rádi rozsvítí v celém bytě, ačkoliv jsou pouze v jedné místnosti a v těch ostatních se skutečně svítí naprázdno. Zdá se vám toto chování úsměvné a k těmto lidem rozhodně nepatříte? A na kolik stupňů perete vy? Praní na 60 °C, místo na 90, může snížit vaši spotřebu elektřiny o celou čtvrtinu, přitom je ale stejně účinné.

Pozor na lednice a mrazáky

Častou chybou v českých domácnostech zůstává také nedostatečná údržba ledničky a mrazáku. Kromě častého větrání a zírání dovnitř, nesvědčí těmto spotřebičům ani tlustá vrstva námrazy na vnitřních stěnách. Pravidelně proto lednice i mrazáky odpojujte ze sítě a odmrazujte.

Kolik věcí ve své domácnosti děláte tak, jak byste měli? Skutečně šetříte s elektřinou tolik, kolik jste si mysleli?