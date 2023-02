Panasonic uvádí novou řadu prémiových displejů Panasonic SQ2H

Výrobce: Panasonic

Panasonic Distributoři ČR: Fast ČR, HP Tronic, Chmelař Elektro, K+B Progres

Fast ČR, HP Tronic, Chmelař Elektro, K+B Progres Distributoři SR: Fast Plus, Play

Fast Plus, Play Více informací: https://eu.connect.panasonic.com/cz/cs/sq2h-series

Společnost Panasonic Connect Europe představila svou nejnovější generaci 4K UHD LCD displejů – řadu SQ2H. Tato řada si klade za cíl uspokojit rostoucí poptávku po prémiových profesionálních firemních displejích, které dokážou překonat jasné světelné podmínky.

Displeje s nepřetržitým provozem jsou k dispozici v sedmi velikostech od 43 do 98 palců a jsou ideální pro zasedací místnosti a výukové prostory. Využití najdou také pro digitální informační panely v maloobchodních a veřejných informačních prostorech.

4K panel s vysokým rozlišením pode Panasonicu poskytuje realistický a detailní obraz s jasem 700 cd/m2, který vynikne ve sluncem zalitých prostorech. Pětadvacetiprocentní antireflexní úprava pak snižuje odraz okolního světla.

Řada SQ2H je rovněž vybavena slotem specifikace Intel Smart Display Module (Intel SDM) pro širokou škálu použití. Například podpora aplikací pro digitální reklamu nebo živé vysílání pomocí vestavěného počítače, rozličné vstupní karty nebo bezdrátový prezentační systém.

Displeje v neposlední řadě disponují různými rozhraními, jako je HDMITM in (x3), Digital Out (HDMITM Type A x1), PC in (Mini D-sub x1), USB A (x2) a USB C (x1), kompatibilními s alternativním režimem DisplayPort a napájením až 60W.

Dostupnost

Řada displejů Panasonic S2QH bude k dispozici od prosince 2023.

Zdroj: Panasonic