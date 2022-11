Zoom v době postpandemické zpomaluje růst

Společnost Zoom zveřejnila výsledky svého hospodaření ve třetím čtvrtletí 2022, z nichž vyplývá, že se výrobce videokonferenčního problému potýká s problémy nového postpandemického pracovního světa.

Otázkou podle analytiků je, jestli prodeje Zoomu budou dostatečně silné na to, aby vykompenzovaly zpomalující růst online či spotřebitelských tržeb. Společnosti nehraje do karet, že podniky po pandemii vracejí pracovníky zpět do kanceláří.

Ve třetím kvartálu letošního roku Zoom zvýšil tržby v meziročním srovnání o 5 % na 1,1 miliardy dolarů. Nutno ovšem podotknout, že v předcházejících třech měsících mu vzrostly celkové tržby o 8 %.

Víc než jen videokonference

Tržby v podnikovém segmentu se ve sledovaném období vyšplhaly na 614,3 milionu dolarů, což představuje meziroční zlepšení o optimistických 20 %. Tržby z online služeb nicméně meziročně klesly o 9 % na 487,6 milionu dolarů.

Pokles online tržeb spolu s rostoucími náklady navíc vedl k poklesu čistého zisku z provozní činnosti o 23 % na 66,5 milionu dolarů. Zoom proto snížil svůj odhad na celý rok a předpokládá, že letos utrží maximální 4,38 miliardy.

CFO Zoomu Kelly Steckelbergová nicméně vyzdvihla, že společnost zaznamenala silný růst v oblasti řešení Zoom Phone a Zoom Rooms a očekává, že podnikoví zákazníci budou postupem času tvořit stále vyšší procento celkových tržeb.

Společnost se tak očividně snaží nezamrznout jen jako videokonferenční platforma, o čemž svědčí například to, že, slovy šéfa Erica Yuana „v letošním roce spustila více než 1 500 funkcí a vylepšení na platformě Zoom, čímž posunula možnosti online komunikace.“

Zdroj: IDG News Service