Patricie Šedivá je šéfkou externí komunikace v T-Mobilu

Společnost T-Mobile oznámila, že na pozici head of communication jmenovala Patricii Šedivou. Ta do mobilního operátora přináší více než dvacet let profesních zkušeností v oblasti PR a korporátní komunikace.

Ve své nové roli bude zodpovědná za externí a krizovou komunikaci, témata CSR a udržitelnosti a přípravu komplexních komunikačních strategií. Zároveň bude úzce spolupracovat s Martinem Orgoníkem, ředitelem pro vnější vztahy a udržitelnost.

Šedivá přichází z investiční skupiny Pale Fire Capital, kde působila jako ředitelka komunikace. V minulosti řídila komunikaci ve společnostech Alza nebo Coca-Cola HBC a řadu zkušeností získala právě i v T-Mobile, do kterého se v nové pozici po několika letech vrací.

„Těším se, že společně s celým týmem naskočíme na vlnu agilní komunikace, která bude stavět na hlubokých znalostech telco problematiky, schopnosti okamžitě reagovat na aktuální dění a také dobrých vztazích všech zúčastněných stran,“ komentuje Šedivá.

Jako místopředsedkyně výkonného výboru profesního sdružení PR klub se aktivně podílí na rozvoji a edukaci českého i slovenského PR prostředí, přednáší na školách a věnuje se i řadě neziskových či inovativních projektů. Dvakrát získala ocenění Mluvčí roku.

Zdroj: T-Mobile