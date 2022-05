Pavel Salák, Tech Data: V retailu často prodáte, co ještě ani nemáte na skladě

Jak si Tech Data v roce 2021 vedla z hlediska objemu prodejů?

V celkovém objemu obchodu jsme dosáhli zhruba desetiprocentního růstu, což převyšuje náš plán a považuji to za velmi dobrý výsledek. Letos pro nás bude úspěchem, pokud se takové tempo růstu podaří udržet.

Dostáváte v tomto směru nějaká zadání z centrály?

Centrála v podstatě poskytuje souhrn směrů, kterými se vydat, ale každá země je svým způsobem jiná a vybere si z toho jen něco. Například jsou země, kde se Tech Data pohybuje i na koncovém trhu. Naopak v Česku působí Tech Data jen přes partnery a na koncový trh nevstupujeme.

Tech Data celosvětově uzavírá různé smlouvy o spolupráci, které pak i my můžeme nabídnout jako službu našim partnerům v Česku. Ze strany centrály jde vlastně o jakýsi katalog, z něhož si vybíráme to, co má podle nás smysl pro český trh.

A jak si ten tuzemský trh podle vás stojí ve srovnání s jinými zeměmi?

Někdy se mluví o tom, že český zákazník je konzervativní, ale já v tom vidím i trochu naší mentality. Jsme prostě zvyklí si s řadou věcí poradit sami. Ale dle mého názoru je český distribuční trh velice vyspělý. Dokonce bych jej označil za dynamičtější než některé západní trhy.

O jaké produkty je na českém trhu největší zájem?

Zopakuji všeobecně známou pravdu o nárůstu poptávky po zboží, které zajištuje konektivitu, mobilitu, týmovou spolupráci, a to v oblasti hardwaru, softwaru i služeb. Když to řeknu naplno, tak v retailu teď často prodáte i to, co ještě ani nemáte na skladě.

Ale právě v této oblasti byl u některých produktů v poslední době opravdu citelný a dlouhodobý nedostatek. Pomáhá vám v tomto směru to, že jste součástí globální skupiny?

Pochopitelně, že ani my jsme nezůstali ušetřeni zmiňovaného nedostatku, ale být součástí Tech Data je v tomto případě výhodou. Jednak těžíme z globálních vztahů s některými výrobci a za druhé z toho, že v České republice v Boru u Tachova je umístěn centrální evropský sklad Tech Data.

Hodně nám pomáhá také šířka portfolia Tech Data, což znamená, že v řadě případů můžeme u nedostatkových produktů nabídnout nějaké náhradní řešení. Ale to se pochopitelně týká jen zboží, které můžete naskladnit a následně prodat. Pokud se nějaké řešení vyrábí přímo dle požadavků zákazníka, pak vám ani tento sklad nemusí pomoci.

Bude období nedostatku pokračovat i v letošním roce? Nebo máte nějaké signály o zlepšení?

Je tu naděje, že by se situace mohla stabilizovat a dodávky půjdou snadněji predikovat. Nějaké náznaky změn k lepšímu už vidíme. Já ovšem nečekám nějaký konec toho stavu ve smyslu tvrdého data. Myslím spíš, že se určité myšlenky a zkušenosti ze dvou předchozích, covidových, let stanou součástí normálního života. Typickým příkladem může být, jak covid urychlil pohled na konzumaci IT. V době covidu se přístup „objednat si“ cokoli z IT jako službu ještě výrazněji zrychlil a stal se celkem pevnou součástí standardního myšlení.

Upozorňuji ale, že i v tomto případě je třeba postupovat uvážlivě. Pokud chce například firma přejít do cloudu, měla by velmi dobře zvážit všechny aspekty a poradit se s odborníky, kteří znají aplikace, implementace a umí doporučit, který cloud je vhodný.

Cítíte, že se změnil zákazník? Stali jsme se všichni odborníky na IT?

Poslední dva roky neuvěřitelně urychlily vývoj a ukázaly nečekané možnosti. Například maminky žáčků a jejich učitelky ve školách se dokázaly popasovat s nástrahami IT za pochodu, někdy v řádech minut bez jakýchkoli školení. U řady produktů uživatelé až v době covidu zjistili, že „to“ jde. A právě tyto segmenty teď profitují. Tento vývoj by stejně nastal, jen o něco později.

A jak se musela změnit Tech Data, třeba z hlediska kontaktů s obchodními partnery, v oblasti marketingu?

IT, respektive obchod v IT, má velké štěstí, že je odvětvím, které se dá z velké části přesunout do virtuálního prostoru. Dům přes video nepostavíte. Ale my jsme od začátku pandemie naštěstí nemuseli vůbec přerušit obsluhu zákazníků. Bylo samozřejmě nutné respektovat vládní zařízení.

My jsme umožnili všem zaměstnancům, aby pracovali z domova či z kanceláře. Teď hledáme zlatou střední cestu. I když můžeme pracovat na dálku, je třeba si uvědomit, že obchod je o lidech a vztazích mezi nimi. Stejně důležitý je i přímý kontakt uvnitř společnosti, mezi kolegy, mezi odděleními.

Covid strašně zrychlil přechod do virtuálního prostředí a vytvořil úplně nové, nepřirozené, situace v evolučním vývoji. Počítače, videa, mobily jsou našimi pomocníky, ale já myslím, že jsme především lidé a na to bychom neměli zapomínat.

Zdroj: Tech Data