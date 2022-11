Petr Kocmich posiluje bezpečnostní tým Soitronu

Společnost Soitron oznámila, že na pozici global cyber security delivery managera jmenovala Petra Kocmicha. Jeho strategickým úkolem je rozvíjet, propojovat a systematicky využívat bezpečnostní týmy Soitron ve všech sedmi zemích, ve kterých dnes společnost působí.

V oboru kybernetické bezpečnosti se pohybuje 11 let, v IT oboru pak 19 let. V Soitronu je součástí nově vzniklého oddělení, které sjednocuje a rozvíjí bezpečnostní týmy na úrovni skupiny, kde má pomoci předcházet, nebo alespoň snižovat dopady kybernetických útoků v podnicích.

Jednou z jeho vizí je spojit jednotlivé bezpečnostní týmy skupiny všech zemí do týmů virtuálních. Díky virtuálním týmům skupina Soitron získá možnost kompetenčního přesahu a zvýší globálně zkušenosti s konkrétními koncepcemi a technologiemi.

Kocmich do společnosti přišel z Anectu, kde poslední čtyři roky působil na pozici senior security architect & business consultant. Předchozí zkušenosti sbíral deset let v mezinárodním korporátu BlueLink International (Air France – KLM Group).

Vystudoval České vysoké učení technické v Praze se specializací na telekomunikační a datové sítě. Volný čas tráví převážně cestováním a vzděláváním. Koníčkem mu jsou mimo moderních technologií také automobily.

Zdroj: Soitron