Petr Možiš je novým obchodním ředitelem Českých Radiokomunikací

České Radiokomunikace (CRA) oznámily jmenování Petra Možiše na pozici obchodního ředitele. Ta byla neobsazena od začátku letošního července, kdy dosavadní šéf obchodu Miloš Mastník povýšil a stal se generálním ředitelem společnosti.

Petr Možiš do CRA přináší více než 20 let praxe ve společnostech s IT a telco zaměřením. Naposled působil jako sales director ve společnosti Thein.Digital a dříve působil například ve společnostech CETIN nebo GTS Czech.

„Těším se, že budu součástí společnosti poskytující moderní infrastrukturu pro segment korporátních a business zákazníkům. Budu se snažit sdílet své zkušenosti z velkých mezinárodních projektů,“ uvedl nový obchodní ředitel CRA ke svému jmenování..

Petr Možiš vystudoval Českou zemědělskou univerzitu v Praze. Je ženatý, má dvě děti a ve volném čase se věnuje především sportu.

Zdroj: České Radiokomunikace