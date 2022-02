Petr Vítek vede divizi vývoje v Asseco Solutions

Společnost Asseco Solutions oznámila, že v červnu 2021 rozšířila svůj vrcholový management o nového ředitele divize vývoje Petra Vítka.

„Když jsem byl osloven s nabídkou ke spolupráci, přesvědčil mě nejen zajímavý produkt, ale i lidé kolem něj. Zlákala mě i možnost podílet se na transformaci ERP produktů do nových technologií, rozvoji cloudových řešení či umělé inteligence,“ uvedl Vítek k jmenování.

Vítek od 90. let pracoval na řadě IT projektů, především pro české banky, kde vedl vývojové týmy. Před nástupem do Asseco Solutions působil v ČSOB. Je ženatý, má čtyři děti a ve volném čase létá s horkovzdušnými balóny.

Zdroj: Asseco Solutions