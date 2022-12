Petrásek, Anderle a Havlíček rozšiřují řady Thein Digital

Společnost Thein Digital patřící do skupiny Thein uvedla, že posiluje tým o nové členy. Do vedoucí pozice business development director nově přichází Daniel Petrásek. Thein Digital ale také obohatí Michael Anderle ve funkci senior IT konzultant a Jan Havlíček jako produktový manažer.

Petrásek, který s sebou do nové funkce přináší dlouholeté zkušenosti z oblasti managementu a podnikového rozvoje v sektorech jako je například bankovnictví, logistika, retail nebo i státní správa. Do Thein Digital přichází ze společnosti Diebold Nixdorf, v minulosti působil například také v IBM.

V Thein Digital bude mít Daniel Petrásek na starosti rozvoj nové oblasti udržitelnosti, řešení pro energetický management, rozvoj podnikání v oblasti privátních 5G a v neposlední řadě i vybrané klíčové zákazníky.

Další posily

Jako senior IT konzultant čerstvě nastoupil také Michael Anderle, který přichází z firmy Hewlett Packard Enterprise, kde pracoval téměř 19 let na pozici storage technology consultant.

Novým produktovým manažerem se stal Jan Havlíček. Ve své kompetenci bude mít rozšíření produktového portfolia o veškeré služby v oblasti AWS a kontejnerové aplikační infrastruktury.

Do Thein Digital přišel ze společnosti SpaceKnow, kde se staral o předprodejní podporu obchodního týmu při práci na obchodních příležitostech a o delivery stejně jako projektový management na realizovaných projektech.

