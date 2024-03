Pokračuje hlasování v ChannelWorld Awards!

Vydavatelství Internet Info DG, a.s. a redakce ChannelWorldu vyhlašují 17. ročník ChannelWorld Awards, ankety a ocenění pro nejlepší IT distributory a IT výrobce roku 2023.





Čeští a slovenští zástupci nepřímých prodejních kanálů mohou ohodnotit spolupráci s IT distributory a výrobci v uplynulém roce. Připraveny jsou tři kategorie českých distributorů, dvě kategorie slovenských distributorů a celkem osm kategorií výrobců podle produktových segmentů.

Hlasování bude probíhat do června 2024, slavnostní vyhlášení vítězů proběhne stejně jako v předchozích letech na počátku září.

Kdo může hlasovat?

Reselleři ICT a CE, reselleři s přidanou hodnotou, poskytovatelé služeb (ISP, ISV a další) a systémoví integrátoři.

Více viz pravidla a přehled nominovaných firem.

Jak se hlasuje?

Hlasující vyjádří svou spokojenost s distributory a výrobci v konkrétních oblastech spolupráce (šíře portfolia, komunikace, podpora aj.) udělením jedné až pěti hvězdiček pro každou oblast.

Koho vybíráte?

České IT distributory roku 2023 v kategoriích:

Broadline distributor

Distributor s přidanou hodnotou

Specializovaný distributor

Slovenské IT distributory roku 2023 v kategoriích:

Broadline distribútor

Distribútor s pridanou hodnotou

IT výrobce roku 2023 v kategoriích: