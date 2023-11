Power Platform Club ožívá pod vedením ALSO Czech Republic, umožní partnerům vytvářet aplikace Microsoft na míru klientům

ALSO Czech Republic bude od 6. prosince pořádat pravidelná měsíční setkání Power Platform Club. Partnerům přinesou řadu výhod a praktických informací, včetně možnosti čerpat know-how od předních odborníků na tvorbu aplikací společnosti Microsoft. Ti budou na setkáních rozebírat nejnovější trendy a pomohou českým a slovenským partnerům nacházet nové příležitosti na rychle se měnícím trhu IT. Členové původního týmu Power Platform Club, pod vedením Jana Kukučky ze společnosti ALSO, se budou podílet na organizaci a rozvoji setkání.