PPL: Online nakupují téměř všichni Češi, třetina zboží i prodává

První ročník průzkumu Index Balík společnosti PPL odhalil, že Češi na internetu utrácejí nejvíce v Evropě a pro doručení svých objednávek stále častěji využívají výdejní boxy. Jako možnost doručení online pořízeného zboží je volí téměř 60 % nakupujících.





Jako hlavní motivaci, proč se lidé nevydávají raději do obchodů, uváděli Češi na prvním místě pohodlí, na druhém pak časovou flexibilitu. Necelé polovině tuzemských spotřebitelů vyhovují online nákupy, protože ve svém okolí nemají kamenný obchod, který by nabízel potřebné zboží.

„Češi si nákupy třeba i přímo z mobilu skutečně oblíbili, 70 % zákazníků uvedlo, že měsíčně ušetří díky online nákupům minimálně 4 hodiny, 17 % dokonce 12 hodin, které by jinak strávili v obchodech či na cestách za nimi,“ říká Lenka Vitovská, manažerka komunikace PPL CZ.

Boxy zažívají boom

PPL dále uvádí, že výrazný nárůst popularity zažívají boxy na balíky, k vyzvednutí je využívají necelé dvě třetiny zákazníků, naprostá většina (95 %) alespoň jednou do měsíce. Kvůli lepší lokalitě volí doručení balíčku do boxu téměř dvě třetiny lidí.

„Kromě flexibility oceňuje část zákazníků boxů i možnost vyzvednout balíčky bez osobního kontaktu a s vyšší ochranou soukromí. To se týká především mladších zákazníků do 35 let, kteří tolik nevyhledávají osobní kontakt, případně chtějí třeba více choulostivé objednávky vyzvednout o samotě,“ uvádí Vitovská.

Dle průzkumu si 6 z 10 Čechů pro balík do boxu zajde po práci. Většinou si vybírají boxy v okolí svého domova. Pětina Čechů si stihne balík vyzvednout mezi návštěvou fitness, setkání s přáteli nebo mezi dalšími volnočasovými aktivitami.

Průzkum PPL v neposlední řadě zjistil, že Češi si oblíbili také online prodejní platformy, kde mohou udat své již nechtěné oblečení nebo třeba použitou spotřební elektroniku. Pravidelně takto zboží prodává více než třetina Čechů. K odesílání balíčků využívá skoro polovina těchto lidí výdejní místa, prostřednictvím boxů pak balíky posílá pětina.

Zdroj: PPL