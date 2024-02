Jaký pánský outfit zvolit na pohovor v IT prostředí?

I muži by se měli na pohovor v IT oddělení řádně připravit. A to nejen znalostně, ale také by si na rozhovor o pracovní pozici měli obstarat patřičný outfit. Letos mohou muži vsadit na pánský oblek. Černá je klasika a modrá zase příjemné oživení. Do obleku se vám bude hodit jak jinak než bílá pánská košile. Do IT prostředí se hodí i elegantně laděné bundy. Zaujmout vy vás mohla např. i bunda tommy hilfiger na modivo.cz. Tady si trendy oblečení na pohovor vybere i ten nejnáročnější muž.





Pánové si mohou na pohovor do IT oboru obléci i kalhoty typu chino a kostkovaný blejzr. Co se týče módních doplňků, budou dobrou volbou ty kožené nebo koženkové. Kousky z pravé kůže jsou totiž nejen elegantní, ale také vysoce módní a tzv udržitelné. Udržitelnost je des velmi diskutovaným tématem. Svou troškou do mlýna můžete přispět i vy. no ne?! A kdo ví, možná si u budoucího zaměstnavatele získáte za tento přístup i nějaký ten bod navíc. To samé pak platí o trendy obuvi. Do prostředí IT se výborně hodí pánské kožené polobotky, semišové mokasíny i vyšší kotníkové boty s elastickým prvkem.

Jaké oblečení, boty a doplňky budou slušet ženám při pohovoru v IT prostředí?

Ženy mohou na pohovor na IT pozici obléci kalhotový kostýmek. In budou i kalhoty typu chino nebo dámský blejzr. V kurzu budou letos i pletené šaty. Na pohovorech se rozhodně vyhněte hlubokým dekoltům, rozparkům nebo výraznějším průstřihům. Takové kousky si nechte v šatníku spíše na volnočasové nošení a aktivity. Na pohovor do IT si můžete obstarat i delší pouzdrovou sukni. V módě budou kousky s vyšším pasem. Tento trend se do módy cyklicky vrací a zrovna teď je čas na to, abychom si ho zopakovaly. A to klidně i na pracovišti či na pohovoru na naši vysněnou pozici. Dále budou v letošní sezóně in i dámské košile s lesklými prvky. Ty ženy lehce sladí se svými stříbrnými nebo se zlatými šperky.

Ženy mohou na pohovor, stejně jako muži, vynést i elegantní bundu. Na stylové kousky se podívejte např. i tady: https://modivo.cz/c/pan­ske/obleceni/bundy/zimni-bundy/vyrobce:napapijri. Zde je to sázka na jistotu. Také ženy mohou do pracovních a do business outfitů zakomponovat trendy doplňky. Letos pofrčí zejména objemnější velké kabelky a hodinky s koženým řemínkem. K šatům a k sukním na pohovor zase lépe zapadnou dámské lodičky, mokasíny nebo polobotky.

Které barevné odstíny a vzory letos zakomponovat do outfitu na pohovor v IT branži?

Na pohovor v IT oddělení si obstarejte také oděvy, boty a doplňky v módní barvě. Letos budou v kurzu přírodní nebo pastelové tóny barev. Dobrou volbou pak bude vždy i černá a bílá varianta. Stylová bílá košile dámská i pánská je zkrátka klasika, která z módy nevychází. Letos budou trendy také modro zlaté kombinace. Zlaté prvky na oblečení můžete vždy vkusně sladit se zlatými šperky nebo s jinými lesklými detaily v outfitu. Fantazii se meze nekladou.