Progress: České firmy chtějí investovat do vývoje softwaru zaměřeného na člověka

Společnost Progress oznámila výsledky svého celosvětového průzkumu Human-Centered Software Design: A State of the Marketplace Report. Cílem bylo zmapovat aktuální přístupy a úroveň připravenosti firem při vývoji aplikací zaměřených na člověka.





Přestože téměř všechny firmy v České republice, které se zúčastnily výzkumu, uznaly důležitost vývoje aplikací zaměřených na člověka, ukázalo se, že je značný nepoměr mezi úmysly a reálnými skutky.

Zatímco 98 % respondentů v dotazování uvedlo, že je to pro ně důležité, pouze 22 % se touto problematikou v současné době zabývá prostřednictvím nástrojů, školení a politik.

Mezi překážkami respondenti uváděli rychlost vývoje se souběžným plněním požadavků zákazníků (42 %), složitost a nedostatečnou agilitu (41 %) a chybějící interní dovednosti (29 %). Třetina z nich (28 %) vnímá také nedostatek vhodných nástrojů a investic do technologií.

Problémy a překážky

Z průzkumu dále vyplynulo, že 75 % respondentů z považuje vývoj aplikací zaměřených na člověka za mnohem důležitější než před dvěma roky, a to na podkladě obchodních aspektů a kulturních změn.

Nové články do mailu Chcete mít každý týden přehled o informacích pro resellery, dodavatele služeb a profesionály v prodejním kanále IT a CE? Objednejte si náš mailový servis. Objednat si lze i newsletter To hlavní, páteční souhrn nejdůležitějších článků ze serverů vydavatelství Internet Info.

Dva z pěti (38 %) dotázaných uvedli, že je to pro ně zásadní otázka a plánují v příštích 12–18 měsících investovat do aplikací zaměřených na člověka. Celkem 78 % respondentů uvedlo, že je obtížnější dodatečně zavést problematiku inkluze a přístupnosti do stávajících aplikací než ji od začátku zohledňovat v nových.

Ukázalo se také, že v průměru pouze 59 % stávajících aplikací v oslovených firmách splňuje požadavky na přístupnost. Drtivá většina (97 %) respondentů se navíc potýká s problémy při zavádění konceptu human-centricity.

Vše začíná u identifikace potřeb

Výsledky průzkumu podle Progressu také ukazují, že firmy ztrácejí na konkurenci kvůli zmatkům ohledně potřebných nástrojů a procesů nezbytných k aktivnímu vývoji designu zaměřeného na člověka.

Respondenti průzkumu zmiňovali různá technická řešení, včetně umělé inteligence a strojového učení, chatbotů, asistenčních technologií pro pohybově postižené, testování barevného kontrastu a dalších.

Aby se tyto firmy mohly rozvíjet, musejí se dále vzdělávat, lépe spolupracovat a využívat nákladově efektivní přístupy. Je třeba, aby identifikovaly partnery a dodavatele, kteří upřednostňují základní postupy a metody v oblasti inkluze a přístupnosti, a začaly s nimi spolupracovat.

Zdroj: Progress