Progress se chystá převzít společnost MarkLogic

Společnost Progress, dodavatel softwaru pro vývoj aplikací a infrastruktury, oznámila, že podepsala finální smlouvu o akvizici společnosti MarkLogic. Ta se zabývá správou komplexních dat a metadat (z portfolia investiční společnosti Vector Capital).

Po dokončení plánované transakce se očekává, že MarkLogic posílí závazek společnosti Progress poskytovat produkty pro vývoj, nasazení a správu výkonných podnikových aplikací. Nabídne také zákazníkům jednotnou sémantickou datovou platformu enterprise úrovně.

„Klíčem k úspěšnému podnikání je schopnost řešit komplexní datové výzvy prostřednictvím informovaného rozhodování. K tomu, aby bylo rozhodnutí efektivní, musí být data převedena na užitečné informace – a to je přesně to, co nabízí MarkLogic,“ uvedl Yogesh Gupta, CEO společnosti Progress.

„Naše stávající softwarové produkty společně s MarkLogic vytvoří bezkonkurenční platformu, která zákazníkům poskytne přístup ke stále ucelenější nabídce usnadňující dosažení jejich obchodních cílů,“ dodal.

Růst efektivity i tržeb

Rovněž se očekává, že akvizice poskytne společnosti Progress příležitost plně využít svůj provozní model a zázemí k maximalizaci efektivity. Očekává se, že po dokončení akvizice se roční tržby zvýší o více než 100 milionů dolarů.

Očekává se, že Progress převezme MarkLogic za 355 milionů dolarů. V současné době se předpokládá, že akvizice bude uzavřena na začátku roku 2023, za předpokladu získání souhlasu regulačních orgánů a splnění dalších obvyklých podmínek uzavření stanovených v konečné dohodě.

Zdroj: Progress