Prolínání dvou světů v monitorech

Pojďme se na začátek vrátit do minulosti. Působil jste ve společnostech eD system, Verbatim nebo Asus, udržujete stále kontakty, které jste během té doby nasbíral?

Z bývalých firem se scházím především s lidmi z eD system, jelikož je naším distributorem v rámci MMD. Udržuji kontakt i s Pavlem Matyášem z Verbatimu, jenž byl mým kolegou a nadřízeným. Myslím, že jsme si spolu sedli i lidsky. Rád se setkám i s bývalými kolegy z Asusu na distributorských akcích.

Jak jsou pro vás dlouhodobé kontakty důležité?

Je to samozřejmě výhoda. Je snazší dělat byznys s někým, koho znáte osobně. Víte, na co se spolehnout a jak s nimi komunikovat.

V MMD pracujete zhruba deset let. Kam se za dobu vašeho působení lokální zastoupení posunulo?

Řekl bych, že došlo k výraznému posunu. Když jsem nastupoval do MMD, byla to ještě menší pobočka. Postupem času a díky tomu, že jsme součástí koncernu TPV, jsme trochu zkorporátněli a samozřejmě se některé věci nastavily trochu jinak.

Rozrostli jste se i personálně?

Personálně jsme se nezměnili, jsme tu stále tři lidé. Já jako country manager, Jana Rubešová, která má na starosti B2B a segment SMB, a Martin Hampl, jenž se věnuje e-tailu a resellerům. V lokální pobočce je s námi ještě náš regionální sales director Jiří Dubina.

Dokážete odhadnout, kolik monitorů jste za těch deset let vystřídal?

Řekl bych, že to byly nižší desítky (směje se).

To je ještě docela konzervativní číslo.

Neměním je úplně často, možná by i naši uživatelé mohli měnit produkty častěji, aby nám prodeje šly nahoru (usmívá se). Monitor je nicméně poměrně stabilní zařízení, které při správné péči dokáže sloužit řadu let.

Na jaké parametry si jako uživatel potrpíte?

U mě jde primárně o úhlopříčku, aby se mi na obrazovku vešlo hodně sloupců v tabulkách. Tabulky samozřejmě vládnou světu (usmívá se). Záleží mi i na kvalitě podání barev, což si myslím, že splňujeme. A samozřejmě lpím i na ergonomii, jako je například výšková nastavitelnost.

Jste fanouškem zakřivených monitorů?

Momentálně ano (usmívá se). V práci používám zakřivený 34palcový monitor a jsem s ním velmi spokojený.

Je v nabídce Philips nebo AOC ještě něco většího?

Aktuálně máme největší úhlopříčku 49 palců. Prodeje tohoto modelu jsou navíc poměrně dobré a stále rostou. Řekl bych, že jak u sebe na stole, tak u jiných uživatelů sleduji trend, že se úhlopříčky monitorů stabilně zvětšují.

Reagují na tento trend i výrobci stolů? Abychom měli monitory kam umístit.

Kolikrát narážíme na to, že uživatelům nabídneme větší úhlopříčku, ale oni na stole nemají dost místa. Takže z tohoto pohledu bych řekl, že výrobci stolů na trend tak docela nereagují. Ale je to asi i otázka vkusu.

Když se vrátíme zpět ke značkám Philips a AOC. Jak se jim daří na českém trhu?

Oproti loňskému roku prodejní čísla mírně klesají. My jakožto MMD a zástupci značky Philips stále držíme zhruba dvacetiprocentní podíl na trhu, což je poměrně slušné číslo. Čerpám z dat analytické společnosti Context, která tato data sbírá.

Při pohledu na prodeje od distribuce směrem k našim partnerům jsme v prvním kvartálu letošního roku souhrnně dosáhli tržního podílu dvacet jedna procent, kdy Philips představoval zhruba jedenáct procent a AOC zbývajících deset.

V čem se od sebe značky odlišují? Na který segment se více zaměřují?

Přijde mi, že čeští uživatelé Philips berou za áčkovou značku, kdežto AOC je možná poněkud neprávem považované za béčkovou značku. Ty trendy se nicméně poněkud stírají – kdysi to bylo například tak, že AOC se více zaměřovalo na herní monitory a Philips spíše obsluhoval korporátní segment. V současné chvíli máme v nabídce Philipsu i herní řadu a v portfoliu AOC najdete více produktů zaměřených na segment B2B a SMB. Řekl bych, že každá značka má co nabídnout.

To mi připomíná trend, kdy si řada lidí začala do kanceláří pořizovat gamingová křesla. Je možné, že se kancelář s herním světem sbližuje ve více sférách?

Je to tak. Možná to bude částečně způsobeno i tím, co jsme prožili v covidové době. Tehdy řada lidí přecházela z kanceláří na home office a pořizovala si monitory, které byly určené pro práci, ale ve volných chvílích i pro gaming. To znamená, že hledali parametry, jež splňují oba faktory. Chtěli velkou úhlopříčku, větší pracovní prostor a zároveň i třeba vyšší obnovovací frekvenci pro večerní hraní.

Kdy očekáváte, že se na prodejích začne pozitivně odrážet postcovidová obnova monitorů?

Myslím, že do růstu bychom se mohli dostat příští nebo přespříští rok. Například pro naše resellery vidíme příležitosti v segmentu SMB nebo ve školství, kde je probíhající obnova IT podpořená dotacemi.

Tímto směrem poskytujeme našim partnerům i podporu, kdy kromě speciální projektové ceny jsme schopní poskytnout i celkový předprodejní servis. Dokážeme partnera provést celým nákupním procesem, aby měl v daném výběrovém řízení co největší šanci na úspěch.

Jaké promo akce pro partnery připravujete do konce roku?

Reselleři mohou například nakupovat vybrané produkty a na základě obratu získat poukázky podle vlastního výběru. V oblasti gamingu nám běželo promo spojené s mistrovstvím Evropy ve fotbale. V MMD jsme sportovní nadšenci a fanoušci, takže máme promo akci na vybrané herní monitory. V rámci této akce navíc mohli vyhrát i lístky na fotbal.

Podporujete nějakým způsobem i lokální herní komunitu?

V minulosti jsme měli herní tým AOC Gun Runners, jenž před několika lety zvítězil na mistrovství České republiky v počítačových hrách. Po tomto úspěchu dostali někteří hráči nabídky z profesionálních týmů, takže se AOC Gun Runners rozpadli.

V současné době se zaměřujeme spíše na podporu herních aktivit v rámci různých akcí, případně určité spolupráce s vybranými projekty. Rád bych zmínil naše dlouhodobé partnerství s agenturou Playson, která pořádá již zmiňované mistrovství České republiky v počítačových hrách, jehož jsme oficiální monitorovanou značkou.

Jak vypadá gamingová nabídka Philipsu?

Máme řadu Evnia, která se stala součástí automobilových závodů Mercedes-Benz Virtual GP, které vysílá O2 TV. Každé úterý před Ligou mistrů jsou virtuální závody, takže pokud čtenáři budou mít čas a chuť, mohou vidět naši stáj naživo.