Pure Storage: Organizace nejsou připravené na energetické nároky a datové požadavky AI

Společnost Pure Storage vydala ve spolupráci s Wakefield Research novou studii identifikující překážky, s nimiž se organizace v různých odvětvích potýkají při zavádění umělé inteligence. Zpráva rovněž odhaluje často přehlížené energetické nároky této pokročilé technologie.

Studie podle analytiků ukazuje, jak je důležité přehodnotit datovou infrastrukturu. Pouze pak lze skutečně využívat výhod umělé inteligence a udržet náklady na energii v souladu s cíli podniků ve vztahu k životnímu prostředí.

Z průzkumu vyplynulo, že podle 88 % respondentů se v případě přijetí AI dramaticky zvýšila potřeba výpočetního výkonu. Téměř polovina z nich (47 %) musela po přijetí umělé inteligence svůj výpočetní výkon zdvojnásobit nebo dokonce navýšit ještě více.

Nečekané nároky

Podle 73 % respondentů navíc AI vyžaduje nebo bude vyžadovat nějakou modernizaci správy dat. Mezi konkrétní upgrady patří nástroje pro správu dat (48 %), procesy správy dat (46 %) a infrastruktura pro ukládání dat (46 %).

Téměř tři čtvrtiny lidí zodpovědných za nákupy IT nebylo zcela připraveno na energetické nároky AI. Celkem 29 % nákupčích IT pak v průzkumu uvedlo, že umělá inteligence vyžaduje nebo bude vyžadovat kompletní rekonstrukci podnikového IT.

Celých 89 % respondentů uvedlo, že pro jejich podnik je v důsledku modernizace IT infrastruktury po zavedení AI obtížnější splnit cíle ESG. Až 60 % těch, kteří již technologie AI přijali nebo to plánují v příštích 12 měsících, nicméně uvedlo, že kvůli splnění cílů ESG investovali nebo budou investovat do energeticky účinnějšího hardwaru.

Zdroj: Pure Storage