Pure Storage: Polovina manažerů udržitelnosti zaostává v plnění cílů

Společnost Pure Storage zrealizovala ve spolupráci se společností Wakefield Research studii, v níž identifikuje kritický vliv IT na udržitelnost životního prostředí. Zásadním zjištěním je, že polovina manažerů udržitelnosti zaostává v plněním cílů z oblasti udržitelnosti.

Většina manažerů udržitelnosti (78 %) tvrdí, že vedení jejich společnosti považuje iniciativy v oblasti udržitelnosti za prioritu, stejně tak většina z nich plánuje splnit cíle udržitelnosti do tří až sedmi let (56 %). Pouze polovina (51 %) dotázaných však uvádí, že jsou s plněním svých cílů na dobré cestě.

Převážná většina (86 %) manažerů programů udržitelnosti navíc souhlasí s tím, že společnosti nemohou dosáhnout svých cílů udržitelnosti, aniž by výrazně snížily spotřebu energie na straně technologické infrastruktury.

Tento problém bude stále palčivější, protože 81 % respondentů podle Pure Storage předpovídá, že vliv technologické infrastruktury na uhlíkovou stopu společnosti se v příštích 12 měsících zvýší.

Nesoulad týmů IT a udržitelnosti

Průzkum společnosti Pure Storage dále odhalil, že ačkoli se uhlíková stopa technologií zvyšuje, 59 % respondentů tvrdí, že udržitelnost dodavatelů se při jejich výběru obvykle přehlíží.

To by se podle odborníků dalo zmírnit tím, že by se manažeři pro udržitelnost zapojili do rozhodování již v počáteční fázi; téměř dva ze tří (64 %) respondentů ale tvrdí, že se obvykle zapojí až poté, co proces nákupu technologií již začal.

Studie rovněž ukázala, že, podpora firemních iniciativ v oblasti udržitelnosti ze strany IT týmů je neuspokojivá. IT oddělení bylo více než kterákoli jiná část firmy (tj. finance, vedení, provoz…) označeno za oddělení, které nepodniká potřebné kroky k podpoře cílů udržitelnosti své společnosti (34 %).

Jen asi polovina (51 %) respondentů v průzkumu uvádí, že IT tým jejich firmy při rozhodování o nákupu technologií bere na udržitelnost náležité ohledy.

Zdroj: Pure Storage