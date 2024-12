Putování komponentů. Jak funguje robotický centrální sklad EET Group v Kodani

Patnáct minut cesty po dálnici z kodaňského mezinárodního letiště na předměstí Greve se nachází nový centrální sklad společnosti EET Group, distributora pestré škály značek IT řešení a náhradních dílů. Odtud putuje objednané zboží do celé Evropy včetně České republiky, přičemž EET Group garantuje jeho dodání maximálně do dvou dnů od objednání.





Nový centrální sklad EET Group je v provozu od letošního dubna a patří mezi největší zařízení svého druhu v Evropě, které využívá autonomní roboty AutoStore (v České republice používá stejnou technologii Alza, ovšem v mnohem menším měřítku).

Právě díky robotizovanému skladu může EET Group dodávat prakticky veškeré zboží do všech evropských zemí do 48 hodin. „Často to ale zvládáme i do druhého dne,“ říká nám Bjarke Roost, ředitel logistiky EET Group, který nám dělá ve skladu průvodce.

První, na co po vstupu narážíme, jsou obrovské skladovací prostory s objemnějšími produkty a zásobami pro robotický sklad. Regály se tyčí do dvacetimetrové výšky a mezi nimi projíždějí vysokozdvižné vozíky. Na obrazovce nad námi Bjarke Roost ukazuje, jakým způsobem se zboží třídí a kontroluje vyřízení jednotlivých zakázek. 91 % z nich vyřídí roboti ve vedlejší oddělené části skladu.

Produkty na šachovnici

Padesát vozítek AutoStore jezdí po rozlehlé „šachovnici“, kde každé z polí představuje jakýsi komín o šestnácti podlažích, v nichž je uloženo jednotlivé zboží. Celkem jde o 80 000 skladovacích boxů, mezi nimiž se vozítka pohybují a pomocí automatického ramene vyzvedávají potřebné produkty.

Zkompletovanou zásilku pak předají k dalšímu zpracování na pás, kterým odjede k zabalení. Stroj použije standardní velikost krabice, ale pokud je zboží menší, dokáže ji useknout na potřebnou výšku.

AutoStore dokáže zpracovat a poslat k distribuci víc než devět z deseti zásilek. A co ty zbývající? „Jde o rozměrnější nebo těžší zboží, které vozíky neunesou. To zpracováváme ručně,“ vysvětluje Bjarke Roost. Automatizace každopádně velmi urychlila zpracování zakázek.

Blesková cesta na letiště

Z balicí linky krabice putují do prosklené kóje, kde je jiný stroj opatří nálepkami s logistickými informacemi, a už jedou na pás, který je vyskladní do čekajících dodávek a kamionů směřujících na kodaňské letiště.

Právě blízkost letiště umožňuje EET Group dodržovat šibeniční dodací lhůty, a držet si tak prim mezi distribučními společnostmi IT komponent a náhradních dílů v Evropě. Plně automatizovaný centrální sklad o objemu 176 000 m3 umožnil EET postupně zrušit řadu menších skladů po celé Evropě, a sjednotit tak veškerou distribuci zboží.

„V Česku disponujeme už jen takovým menším skladem, kde máme především zásoby vysokoobrátkového zboží, kde je nutné okamžité doručení, jako jsou třeba nejrůznější kabely. Vše ostatní se posílá z Kodaně,“ konstatuje managing director české pobočky EET Group Jan Bartoš.

Tři tisíce denně

Robotizovaný sklad je natolik efektivní, že 99,8 % objednávek dokáže zpracovat a odeslat ještě týž den, kdy je EET Group obdrží. A když se něco nepovede, má firma sofistikované reklamační oddělení, které stejně rychle sjedná nápravu. Denně tak sklad odbaví na tři tisíce objednávek, ročně to je okolo milionu.

Standardně sklad funguje od sedmé ráno do sedmé večer, ale v případě špičky lze pracovní dobu po domluvě se zaměstnanci rozšířit. Práce tu totiž spíše přibývá než naopak. „Zastupujeme přibližně 280 různých značek,“ vysvětluje Frederik Andersen, ředitel divize serverů, počítačů a tisku EET Group. Jsou mezi nimi velké globální značky jako HPE, Lenovo, Dell či Lexmark, ale také privátní značky vlastněné přímo EET, například Vivolink, eSTUFF, CoreParts nebo Sandberg.

Pro firemní zákazníky jsou důležité především náhradní díly a ty EET Group dokáže dodat jak originální, tak vyrobené vlastními společnostmi a schválené původní značkou. To je výhoda především u dílů pro starší IT produkty, které se už v originále těžko shánějí.

V době naší návštěvy EET zrovna uzavřela nové partnerství se společností HPE, díky němuž může na její produkty a náhradní díly garantovat tříletou záruční lhůtu místo běžné několikaměsíční.