Renáta Bláhová Krausová (Exclusive Networks): Fungujeme jako spojovací článek

Jaký byl rok 2023 pro Exclusive Networks?





Pro mě osobně se rok 2023 nesl ve znamení seznamování se s Exclusive Networks, protože jsem nastoupila v polovině července loňského roku. Společnost jsem ale znala z minulosti, když ještě působila pod názvem Veracomp. Nastoupila jsem do úspěšně rozjetého vlaku, ke konci roku jsme vše zvládli na výbornou a naplnili jsme obchodní očekávání společnosti.

Změna přišla i na začátku letošního roku.

Je to tak, přišla změna v podobě stěhování. Veracomp vstoupil na trh před patnácti lety, a tak jsme si k výročí nadělili nové kanceláře, které jsou moderní a vzdušné. Chtěli jsme tím dát najevo, že si vážíme každého člena našeho týmu, protože klademe velký důraz na to, aby se každý zaměstnanec u nás cítil dobře. Příjemná atmosféra je pro nás důležitá i proto, že už nejsme rodinná společnost, ale nadnárodní firma.

Rebranding z Veracompu na Exclusive Networks začal v polovině roku 2020. Je ten proces už u konce?

Ano, všechny rebrandingové záležitosti jsou už úspěšně dokončené. Co se samotného rebrandingu a marketingových aktivit týče, musím říct, že náš tým odvedl skvělou práci. Z hlediska grafických vizuálů jsme si vytvořili poněkud odlišnější vzhled, abychom byli na českém trhu pořád rozpoznatelní. Šlo nám především o to, aby naši partneři netápali, kdo jsme. V tomto ohledu bych řekla, že jsme úspěšní.

Máte více než dvacet let zkušeností v IT a marketingu. Jak je na aktuální pozici zúročujete?

Renáta Bláhová Krausová, channel & marketingová ředitelka Exclusive Networks Autor: ChannelWorld

V minulosti jsem prošla nadnárodními korporacemi, které se též mimo jiné zabývají kybernetickou bezpečností, a tak mám možnost vrátit se k některým procesům, jako je například strategické aplikování byznysu.

V čem je marketing z pohledu distributora jiný než z pozice vendora?

To jsme zrovna řešili dnes (usmívá se). Marketing v Exclusive Networks slouží především jako servisní oddělení pro naše partnery a vendory. Tím se odlišujeme od konkurence – marketingové služby nabízíme v podstatě jako agentura, kterou si naši obchodní partneři mohou najmout. Na českém trhu zastupujeme více než dvacet vendorů.

Nesmírně si vážíme českých společností, kteří vzešli z pár lidí a rozrostli se na třicet, čtyřicet zaměstnanců. Uvědomujeme si, jak je obtížné takovou firmu rozvíjet, a tak se je snažíme v rámci marketingu maximálně podpořit. Protože když jsou úspěšní oni, jsme úspěšní i my.

V čem se podle vás odlišujete od ostatních?

Podle mého názoru jsme unikátní v tom, že disponujeme velkým množstvím odborníků certifikovaných na danou problematiku. Považuji za naši velkou přidanou hodnotu, že dokážeme nabízet skutečně odbornou pomoc a diskusi.

Má v tomto ohledu český klient nějaká specifika?

Každý trh je trošku jiný. Když se podíváte do našich firem v Polsku nebo Maďarsku, zjistíte, že se třeba zabývají jinými vendory a řešeními než my. V tomto ohledu jsme poměrně inovativní a progresivní a jsme schopní adaptovat naše portfolio na aktuální poptávku trhu. I v tomto ohledu spolupracujeme s partnery a neustále zjišťujeme, jak bychom mohli jejich potřeby pokrýt. V tomto ohledu je pro nás zpětná vazba od partnerů nesmírně důležitá i proto, že jsme distributor a neobchodujeme s koncovým trhem.

Vědí partneři, o co si z hlediska marketingové podpory říct, nebo spíš vy chodíte za nimi?

Je to hodně individuální. Máme širokou obchodní partnerskou síť, která čítá několik stovek partnerů. Ti, s nimiž spolupracujeme na denní bázi, umějí svoje potřeby konkrétně pojmenovat, ale jsou i partneři, kteří naše kapacity využívají minimálně. V tomto ohledu je samozřejmě na nás, abychom je nějak marketingově mobilizovali či informovali o novinkách a trendech. Pořádáme více než dvě stovky marketingových a vzdělávacích aktivit ročně.

Tento text původně vyšel ve vydání magazínu ChannelWorld z března 2024. Číslo bylo zaměřeno na témata osobních zařízení, bezpečnosti a širších trendů v oblasti umělé inteligence. Můžete si ho objednat i v elektronické podobě.

Jak plánujete vzdělávat partnery tento rok?

Na letošních eventech a konferencích máme v plánu oslovit až tisícovku lidí z trhu, což je z pohledu zásahu obrovské číslo. Primárně ovšem samozřejmě budeme cílit na obchodní partnery.

Jaké jsou podle vás nejnovější trendy v oblasti kybernetické bezpečnosti?

Hlavní trendy v oblasti kyberbezpečnosti udávají jak nové normativní požadavky jako NIS2, které přímo definují požadavky na obranu, tak samozřejmě adaptace nových technologií jako umělá inteligence, která do jisté míry změní pohled jak na straně útočníků, tak na straně obrany. Již v posledních letech vidím poměrně značnou migraci služeb do cloudového prostředí, což přináší nové pohledy a samozřejmě příležitosti v kybernetické bezpečnosti. Tyto trendy se vlivem AI ještě zrychlí. To, co platilo včera, již nemusí být aktuální dnes a budoucnost je nepopsaná stránka.

V kterých konkrétních oblastech vidíte příležitosti pro vaše partnery?

Vnímám celou řadu oblastí jak technologických, tak konzultačních, které spolu velice úzce souvisí. Zde vidím velkou příležitost hlavně ve spolupráci a integraci jak po stránce technické, tak té konzultační. Žijeme v hybridním a poměrně rychle se měnícím světě, kde máme část infrastruktury v cloudu, část on premise. Naše doba mění své potřeby dle aktuálních požadavků a toto jsou přesně ty příležitosti, které nás posouvají dál. Je to rozhodně i velká příležitost pro nás jako distributora.

Vnímám naši roli více jako spojovací článek nežli „posouvače krabic“. Proto se snažíme, aby skladba našich řešení a produktů nabízela komplexní mix. Všechny úspěšné projekty začínají dobrým plánováním, konzultací a projektem. Tyto kompetence jsou více či méně na straně samotných partnerů. Naší rolí je porozumět, propojit a nalézt společně optimální řešení. Největší příležitosti vidím zejména v komplexnosti nabízených řešení s adaptací nových technologií.

Zdroj: ChannelWorld