Richard Kotrlík je novým šéfem Mallpay, přichází z ČSOB

Společnost Mallpay oznámila, že na pozici ředitele byl jmenován Richard Kotrlík, jehož hlavní misí bude navázat na aktuální růst projektu a zároveň dokončit odloučení fintechu od Mall Group a jeho větší integraci – již pod novým názvem – do aktivit nového 100% vlastníka, skupiny ČSOB.

Kotrlík působil od roku 2014 v ČSOB v několika manažerských rolích Zodpovídal například za inovace na hypotečním poli nebo design nových úvěrových produktů. Od roku 2018 vedl 25členný tým jako šéf oddělení spotřebitelských úvěrů.

Do Mallpay přišel na sloučenou pozici CFO a CRO jako manažerská dvojka v roce 2019 poté, co do projektu 50 % vstoupila právě ČSOB. Zhodnotil tak mimo jiné i zkušenosti z konzultační společnosti EY, kde v letech 2009–2013 působil jako konzultant v oblasti risk managementu a interních auditů.

„Společně s ČSOB v následujících letech přineseme inovativní řešení, která nám umožní i nadále kombinovat nízké riziko a zároveň odloženou platbou zaplatit stále širší sortiment,“ poodhaluje plány do budoucna Kotrlík.

Zdroj: Mallpay