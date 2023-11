Rita Gabrielová vede PR a komunikaci společnosti Eset

Společnost Eset uvedla, že komunikaci a PR její české pobočky nově vede Rita Gabrielová. V roli senior manager of PR and communication bude zodpovídat za komunikační strategii Esetu v České republice a portfolio projektů s partnery.

„Mojí misí bude řídit externí PR komunikaci tak, abychom podporovali nejen dobré jméno společnosti Eset a její postavení na trhu jako jednoho z předních globálních dodavatelů bezpečnostního řešení, ale současně byli silným partnerem všem, kteří usilují o bezpečnější digitální společnost,“ komentuje Gabrielová.

Do Esetu přichází ze společnosti Etnetera Group, kde zodpovídala za vytvoření skupinové PR komunikace v segmentu B2B a podporovala i mediální propojení značky Etnetera s jejími klíčovými klienty.

Své zkušenosti si přináší jak z novinářského prostředí, zejména z raného období Televize Nova, tak z prostředí velkých firem – v minulosti vedla PR komunikaci například ve společnostech Seznam.cz a Teva Pharmaceuticals, kde odpovídala za mezinárodní komunikační tým.

Rita Gabrielová je vdaná a má dvě děti. Vystudovala obor Masová komunikace na Univerzitě Karlově a v rámci postgraduálního studia získala titul MBA na European School of Business and Management. Je zároveň certifikovanou koučkou NeuroLeadership metody. Ve volném čase ráda vyrazí do přírody, mezi její další záliby patří také řízení lodí a sportovní rybolov.

