Robert Mazouch je novým provozním ředitelem v eD group

Technologická skupina eD group oznámila, že její řady na pozici chief operating officera (COO) posílil Robert Mazouch. Dříve působil jako CEO ve společnosti Global Payments, v nové roli v eD group dohlíží na denní řízení a koordinaci provozu celé holdingové skupiny.





„Jedním z mých cílů je dostat značku eD group ještě více do povědomí B2B i B2C trhu a stát se s ní lídrem transformace a digitalizace české ekonomiky,“ uvedl Robert Mazouch s tím, že jeho strategie je dvoukroková. „Nejprve je nutné ukotvit na našem trhu některé menší projekty, poté se rozkročíme na další trhy.“

Mezi jeho další úkoly patří i kontrola jednotlivých firem přes interní audity a kvartální meetingy. Ve své roli bude úzce spolupracovat s HR ředitelkou skupiny Petrou Karasovou, garantem právních procesů Janem Benešem a ředitelkou kontrollingu Dagmar Burdovou.

Robert Mazouch přichází do eD group se zkušenostmi z finančního sektoru. „Ze své agendy jsem mu předal řízení skupiny. Já se tak můžu postupně více stáhnout do své akcionářské role,“ uvedl Hynek Tyl, majitel a hlavní akcionář eD group.

Mazouch vystudoval magisterský program na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze a MBA program na University of New York in Prague (UNYP). Kariéru začínal jako projektový manažer, posledních 16 let už se pohybuje ve vyšších manažerských pozicích.

Před působením v bankovnictví byl profesionální sportovec (reprezentant v řecko-římském zápasu). Ke sportu se opět částečně vrátil před dvěma lety, kdy se stal Předsedou Svazu zápasu ČR, kterým je i nadále. Pochází z Ostravy, po studiu na střední škole se přestěhoval do Prahy, kde žije i nyní.

Zdroj: eD group