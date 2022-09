Salesforce a Snowflake rozšiřují partnerství o sdílení dat v reálném čase

Společnosti Salesforce a Snowflake oznámily nové inovace v oblasti sdílení dat bez kopírování. Prohloubení partnerství by mělo zákazníkům pomoci spolupracovat s daty v reálném čase mezi Salesforce Customer Data Platform (CDP) a Snowflake, čímž se minimalizují rizika plynoucí z tradičních metod synchronizace.

Nové možnosti sdílení dat umožní zákazníkům CDP vytvářet segmenty a vynášet na povrch poznatky o datech ze Snowflake, jako by žila nativně v CDP. Systém funguje i obráceně, takže lze psát dotazy, které spojují nativní data Snowflake s daty CDP, aniž by bylo třeba data nejprve kopírovat nebo přesouvat do Snowflake.

Aktuální integrace mezi společnostmi Salesforce a Snowflake navazují na dlouholeté úspěšné partnerství se společností Tableau, která se v roce 2022 stala partnerem společnosti Snowflake v oblasti Business Intelligence.

„Tato integrace umožní společnostem odbourat datová sila, sjednotit data pro bohaté poznatky a analýzy a umožnit jednotný pohled na jejich zákazníky v reálném čase napříč našimi předními platformami,“ uvedl Christian Kleinerman, SVP pro produkty ve společnosti Snowflake.

Zdroj: Salesforce