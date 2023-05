SanDisk uvádí 1TB microSD kartu pro Nintendo Switch

Výrobce: Western Digital

Společnost Western Digital rozšířila své portfolio karet SanDisk microSD s licencí Nintendo o kartu s dosud nejvyšší kapacitou, o 1TB SanDisk microSD kartu pro systémy Nintendo Switch.

Nová 1TB karta nese znak Hylian Crest inspirovaný hrou The Legend of Zelda a byla testována a schválena pro použití se všemi systémy Nintendo Switch.

Díky nové kapacitě, která téměř zdvojnásobuje dosud nabízené úložiště v řadě microSD karet SanDisk s licencí Nintendo, budou hráči moci rozšířit svou digitální herní knihovnu a uložit své oblíbené tituly na jednom místě.

Zejména fanoušci hry The Legend of Zelda si podle výrobce mohou být jisti, že budou mít k dispozici potřebný prostor pro novou vzrušující kapitolu série The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Dostupnost a cena

Karta SanDisk microSD s kapacitou 1 TB pro Nintendo Switch se prodává za doporučenou maloobchodní cenu 179 € a je již k dispozici.

Zdroj: Western Digital