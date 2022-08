SAP představil čtyři posily svého lokálního týmu

Společnost SAP posiluje v Česku vedení obchodního týmu o Petera Demutha, Michala Košťála a Michala Říhu. Zaměří se na nové akvizice, posílení komerční sekce a podporu zákazníků. Na pozici manažera komunikace pro Česko a Slovensko nastupuje Dominik Ježek, který přechází z agentury Havas PR.

„Jsem moc ráda, že se nám daří trvale posilovat vedení SAP o nové tváře, ale i nabídnout nové příležitosti stávajícím kolegům a přenášet zkušenosti z jednotlivých oddělení, a tím zkvalitňovat péči o zákazníky,“ říká Hana Součková, generální ředitelka SAP ČR.

V reakci na zvyšující se počet českých podniků s mezinárodními ambicemi vytvořil SAP v Česku tým zaměřený na akvizice nových zákazníků, který povede Peter Demuth (nahoře vlevo). Mezi jeho hlavní priority bude patřit také úzká spolupráce s implementačními partnery.

Michal Košťál (nahoře vpravo) se po dvou letech vrací do SAP ze společnosti NTT DATA, kde působil v roli ředitele marketingu a obchodu. V SAP povede tým zaměřený na segment korporátních zákazníků a komerčního sektoru a soustředí se také na inovace a digitální transformaci dlouholetých klientů.

Se zrychlujícím se přechodem do cloudu posiluje SAP i tým podpory prodeje, do jehož vedení pro ČR a SR nastupuje Michal Říha (vlevo dole). V SAP pracuje přes dvacet let, během kterých zastával různé vedoucí pozice v oblasti projektového managementu.

Komunikaci v Česku a na Slovensku pak povede Dominik Ježek (vpravo dole), který bude mít na starosti PR včetně vztahů s médii a veřejností. Do SAP přichází z agentury Havas PR, kde vedl tým se zaměřením na oblast financí, IT a FMCG a tvořil a realizoval komunikační strategie a řešil firemní, CSR a krizovou komunikaci.

Zdroj: SAP