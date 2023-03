Seznam.cz v Benátkách nad Jizerou otevřel datové centrum Nagoja

Společnost Seznam.cz oznámila, že vybudovala svoje druhé datové centrum nesoucí název Nagoja. Podle společnosti se jedná o další krok na cestě k úplné nezávislosti na externích dodavatelích.

Stavba se nachází v blízkosti exitu 27 dálnice D10 (směr z Prahy) v Průmyslové ulici v Benátkách nad Jizerou. Poklepání na základní kámen stavby proběhlo 22. 2. 2022 a za více než rok, konkrétně 9. 3. 2023, byl v datacentru spuštěn zkušební provoz.

Seznam.cz upřesňuje, že investice do datacentra a přilehlého pozemku činí zhruba 300 milionů korun a v porovnání s výstavbou prvního datacentra Kokura se náklady na jednotku instalovaného výkonu pro IT podařilo snížit na polovinu.

Nagano končí, stěhování do Nagoji začíná

Datové centrum Nagoja podle Seznamu zcela nahradí současnou instalaci serverů v datovém centru Nagano pronajatém od společnosti O2 od roku 2006. Stěhování je naplánované od poloviny března do května, to vše za plného provozu.

„Ve srovnání s datovým centrem Kokura budeme mít v Nagoje k dispozici až tři MW pro IT vybavení. V datovém centru se do dvou sálů vejde přes 200 serverových racků, každý s příkonem až do 15 kW,“ popisuje Vlastimil Pečínka, technický ředitel ve společnosti Seznam.cz.

„Díky velké podzemní nádrži využijeme v létě k chlazení dešťovou vodu. Celkově tedy v maximální míře chladíme přímým venkovním vzduchem prohnaným přes filtry a případně upraveným na požadovanou vlhkost v limitních stavech. To nám dovolí zcela vynechat strojové chlazení,“ upřesňuje.

Zdroj: Seznam.cz