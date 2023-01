Shopsys: Tržby české e-commerce překonaly ty z covidového roku 2020 o 0,5 %

Společnost Shopsys informuje, že tržby českých internetových obchodů překonaly ty z covidového roku 2020 o 0,5 %. Tržby e-shopů velkých kamenných hráčů mezitím vzrostly oproti danému roku o 15 %.

Česká e-commerce podle Shopsysu zažila první meziroční pokles, ale tržby e-shopů velkých kamenných hráčů dosáhly větších tržeb než v covidovém roce 2020. Jedno procento největších e-shopů je aktuálně zodpovědné za více než 90 % obratu celého trhu, tento trend bude dál posilovat a e-commerce ovládnou velcí hráči.

Meziroční pokles trhu je dle analytiků spíše stabilizací po skokovém růstu během covidových let a v roce 2023 očekávají opět mírný růst. Podíl české e-commerce na maloobchodu je aktuálně zhruba v polovině celkového potenciálu.

Situace se stabilizovala…

Podle dat společnosti Heureka a Asociace pro elektronickou komerci (APEK) prodeje na internetu mezi roky 2022 a 2023 klesly celkově o 12 %, kdy nejvýraznější meziroční pokles zaznamenal první kvartál roku 2022 s propadem 25 %.

Celkový obrat české e-commerce tedy meziročně klesl z 223 miliard na 197 miliard korun, ale ve srovnání s covidovým rokem 2020 tržby o jednu miliardu stouply.

„Po raketovém růstu v letech 2020 a 2021, kdy tržby českých e-shopů vystřelily neočekávanou rychlostí, přišlo v roce 2022 prudké ochlazení trhu, které vrátilo českou e-commerce zhruba na tržby covidového roku 2020,“ uvádí Matěj Kapošváry, CEO společnosti Shopsys.

„Když ovšem uvážíme, jak velké poklesy zažívala e-commerce v prvních kvartálech minulého roku, tak můžeme říct, že se situace na trhu stabilizovala,” upřesňuje.

… a relativně stabilní zůstane

Z dat společnosti Shopsys také vyplývá, že ačkoliv tržby české e-commerce z roku 2022 stouply pouze o 0,5 % oproti roku 2020, ale růst e-shopů velkých kamenných hráčů v tomto meziročním srovnání dosahuje mnohem výraznějšího rozdílu.

„Pokud se podíváme na tržby e-shopů velkých kamenných hráčů z roku 2022 a porovnáme si je s tržbami z roku 2020, který byl svou velikostí srovnatelný, tak vidíme, že rostly o 15 %,“ popisuje Kapošváry.

To podle něj potvrzuje dlouhodobý trend, že e-shopy velkých kamenných hráčů rostou rychleji než zbytek trhu a postupně si začínají brát zpátky to, co jim on-line vzal. Trh ovšem bude ovlivňovat válka na Ukrajině, vysoké ceny energií i stoupající inflace.

Co se týče výhledu do budoucna, Shopsys nepředpokládá, že by e-commerce měla dále meziročně klesat. „Zároveň ale neočekáváme ani žádný skokový růst jako v předchozích letech a domníváme se, že vzhledem k výše zmíněným faktorům v roce 2023 nepřesáhne více než 10 %,” uzavírá Kapošváry.

Zdroj: Shopsys