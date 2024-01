Skip Pay: Zákazníci chtějí rychlost, plynulost, bezpečnost a platit po svém

Kamenem úrazu podle odborníků bývá často právě platba – moment, kdy je zákazník nejcitlivější a může si celý nákup rozmyslet. Aby se to nestalo, měli by obchodníci znát trendy, které budou ovlivňovat placení v roce 2024 nejen na e-shopech.

Nákupy na mobilu překonaly PC a už nejsou jen doménou mladších ročníků

Podle statistického webu Statista již v roce 2023 byla nadpoloviční většina nákupů na e-shopech realizována prostřednictvím mobilního rozhraní – i proto, že k technologiím si stále častěji hledají cestu starší ročníky a uživatelská základna se tedy rozšiřuje.

Proto je pro životaschopný e-shop zásadní mít opravdu vyladěnou mobilní verzi svého webu – od nabídky až po placení. Rostoucí počet obchodníků to řeší prostřednictvím samostatné aplikace. Ta může být zároveň efektivním kanálem pro budování zákaznické komunity.

„Nedostatky v procesu nákupu prostřednictvím mobilního telefonu zákazníka možná neodradí od dokončení nákupu, spolehlivě ale zajistí, že nepřijde znovu. Zákazníci chtějí bezchybnou UX zkušenost – optimalizace webu pro mobilní telefony je tedy naprostý základ,“ říká Tomáš Krásný, šéf marketingu Skip Pay.

Virtuální karty vládnou. Lidé si nechtějí pamatovat číslo karty, ale aby si obchod pamatoval je

Skip Pay dále informuje, že velká část zákazníků si odvykla nosit s sebou fyzickou kartu. Se stále větším rozšířením digitálních peněženek Apple Pay a Google Pay a bankomaty s podporou bezkontaktních karet už zákazníci často nemají důvod – jejich karta je jim k dispozici v telefonu nebo chytrých hodinkách a vyhnou se s ní i zadávání PIN.

O to méně praktické je, když zákazník musí při nákupu zadávat číslo karty. Pro běžného uživatele může být problém se k číslu karty ve svém mobilním bankovnictví vůbec „proklikat“ – kvalitní aplikace by to měla umět co nejjednodušeji, pro případ, že zákazník narazí na platbu „ze staré školy“.

„Spousta lidí si číslo své karty už buď nepamatuje, nebo jej zkrátka nechce zadávat na webu obchodníka, u kterého třeba nakupuje poprvé. Vypisování šestnáctimístného čísla do platební brány, nebo ještě hůř přímo na web je přežitek, který může zákazníka odradit od celého nákupu,“ komentuje Krásný.

Potvrzení platby úsměvem nebo otiskem, určitě ne SMS

V době, kdy internetové bankovnictví bylo doménou stolních počítačů, bylo běžné ověřovat uživatele při přihlášení potvrzovací SMS zprávou. Řada jiných typů služeb toto ověření stále využívá.

Bankovnictví se ale podle odborníků v posledních několika letech přesunulo spíše do sféry chytrých telefonů, které dokážou lépe vytěžit jeho potenciál – zejména správu účtů v reálném čase, ke které má uživatel vždy přístup.

„S masovým rozšířením chytrých telefonů umožňujících ověření otiskem prstu nebo obličejem se verifikace SMS kódem stává nadbytečnou, až nežádoucí. V době, kdy finanční prostředí terorizují podvodné útoky, které chtějí z lidí vylákat peníze, je využívání SMS ověření z principu přinejmenším riskantní,“ podotýká Krásný.

Personalizace platebních metod aneb kdo si nevybere, nezaplatí

Skip Pay zdůrazňuje, že na trhu je velké množství platebních metod a každý zákazník má ty své, oblíbené. Pokud je v obchodě nenajde, nemá problém přejít k jinému obchodníkovi. Dalším trendem roku 2024 je tedy co nejširší paleta platebních metod, aby si zákazník našel tu svou.

„Preference se liší nejen člověk od člověka, ale i služba od služby. Například u dovážky jídla, kdy celý proces od objednávky po převzetí zboží trvá obvykle do hodiny, jsou zákazníci zvyklí a ochotní zaplatit kartou předem, protože díky tomu nemusí řešit platbu v hotovosti při převzetí,“ analyzuje Krásný.

„Úplně jiná situace ale nastává třeba při nákupu na e-shopu, kde celý proces trvá několik dní. Je to vidět na globálně rostoucím zájmu o odloženou platbu, která umožňuje zákazníkovi zaplatit až ve chvíli, kdy si zboží prověří a vyzkouší,“ dodává.

Scrolling is the new shopping. Nákupy na sociálních sítích rostou

Fintech si rovněž povšiml, že stále více zákazníků nakupuje také přímo v rámci sociálních sítí. Právě sociální síť umožňuje přejít od prvotní prezentace zboží nebo služby přímo k prodeji a využít tak motivaci zákazníka k uskutečnění koupě, než nákup odloží na později. K tomu patří i platba vnořená přímo do sociální sítě.

„Obchodníci, kteří nevyužívají možnost prodeje, aniž by zákazník musel opustit sociální síť, se připravují o ‚scrollující‘ zákazníky. Ti navíc narozdíl od těch, kteří prohlížejí web, obvykle nemohou plošně deaktivovat reklamy, a je tak větší šance je oslovit,“ vysvětluje Krásný.

„Obchodníci by tedy měli v mezích možností měli zajistit optimalizaci svého e-shopu a platebního procesu i na těchto kanálech. Pomoci tomu může platební metoda, která je navržená tak, aby se jednoduše integrovala do jakéhokoli uživatelského rozhraní,“ doplňuje.

Nejdřív rozbalit, pak až zaplatit. Zákazníci chtějí větší jistotu na neznámých e-shopech

V honbě za nejlepší nabídkou zákazníci stále častěji nakupují u obchodníků, které dosud nevyzkoušeli, až 10 % zákazníků se ale podle Skip Pay setkává s tím, že zboží buď nedorazí vůbec, nebo přijde a zákazníci s ním nejsou spokojeni. Roste proto popularita odložených plateb. Zákazníci jsou na své peníze opatrní a nechtějí platit předem.

„Tato potřeba je v Češích hluboce zakořeněná – i proto se na českém trhu stále využívá dobírka. Odložená platba je přitom pro zákazníky zdarma a oni před zaplacením uvidí zboží, a ne pouze zalepenou krabici,“ říká Krásný.

Pohodlné A2A platby konkurují platebním kartám. Obchodníci jimi šetří cenná procenta na transakčních poplatcích

Fintech v neposlední řadě uvádí, že s masovým nárůstem využívání technologie QR kódů je tu pro obchodníky vítaná možnost, jak si přilepšit a zároveň při tom nemuset zvýšit cenu pro zákazníky.

Řada obchodníků v kamenných provozovnách i kvůli tomu karty nepřijímá nebo alespoň omezuje minimální možnou útratou. A2A platba, tedy převod peněz z účtu na účet, je ale ze stejného důvodu atraktivní i pro e-commerce.

„Speciálně QR kódy pak mají potenciál třeba v quick commerce – jsou ideálním řešením například pro platbu kurýrovi. Již nyní je hojně využívají třeba dobročinné sbírky,“ komentuje Krásný. „Zájem vzbudila také v listopadu zavedená platba na kontakt, která umožňuje namísto QR kódu použít telefonní číslo příjemce.“

Zdroj: Skip Pay