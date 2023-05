Slack: Zaměstnancům brání ve vyšší produktivitě hlavně staré způsoby práce

„Systém práce se neustále vyvíjí – a nikdy neprocházel tak překotným vývojem jako v několika posledních letech. Společnosti musí přehodnotit zkušenosti svých zaměstnanců, aby v dnešní době dokázaly zvýšit produktivitu jejich práce,“ říká Brent Hyder , president and chief people officer ve společnosti Salesforce .

Ze zprávy založené na globálním průzkumu mezi více než 18 000 pracovníky totiž vyplývá, že pouze 23 % společností investuje do technologií pro zvýšení produktivity a efektivity práce a pouze 27 % společností k tomu využívá nástroje umělé inteligence.

Brzda jménem staré pořádky

Průzkum odhalil, že řada organizací se zacyklila ve starých způsobech práce a zastaralých přístupech ke zvyšování produktivity. Zaměstnanci například tvrdí, že v průměru tráví 32 % svého času výkonem u práce, která nepřispívá k plnění cílů společnosti a týmu, ale je vykonávána proto, aby vypadala produktivně.

Třetina vedoucích pracovníků podle průzkumu sleduje ukazatele aktivity (např. odpracované hodiny, odeslané e-maily) svých zaměstnanců, ale pouze 15 % zaměstnanců se domnívá, že to pomáhá jejich produktivitě.

Slack v tomto kontextu uvádí, že možnosti umělé inteligence a automatizace mají potenciál zefektivnit a optimalizovat opakující se, časově náročné úkoly a umožnit zaměstnancům soustředit se na výkon strategicky důležité práce s nejvyšší prioritou.

AI jako klíč k produktivitě

Například firmy, které zavedly umělou inteligenci, vykazují o 90 % vyšší úroveň produktivity než ty, které ji nezavedly. Většina (77 %) zaměstnanců uvádí, že možnost automatizovat rutinní úkoly, jako je například schvalování zpráv o výdajích, by zvýšila jejich produktivitu.

Společnosti uplatňující automatizaci odhadují, že ušetří v průměru 3,6 hodiny týdně – to podle analytiků odpovídá minimálně jednomu pracovnímu měsíci ročně, který může každý zaměstnanec věnovat smysluplnější práci.

Až 60 % zaměstnanců však tvrdí, že jejich společnost nezavedla nástroje AI na podporu zvýšení jejich produktivity. A 43 % pracovníků dodává, že jejich tým nevyužívá možností automatizace, která by jim usnadnila nebo zefektivnila pracovní procesy.

„AI a automatizace jsou výhody, kterých by měli v roce 2023 vyžívat opravdu všichni. Přesto z našeho průzkumu vyplývá, že většina organizací doslova klouže po povrchu, co se týká jejich praktického nasazení v každodenní práci,“ konstatuje Rob Seaman, senior vicepresident of enterprise product ve společnosti Slack.

Zaostřeno na efektivní hybridní práci

Slack dále uvádí, že v časech převažující hybridní práce zaměstnanci hledají flexibilitu a prostředí, které podporuje spolupráci a inkluzi. Více než polovina respondentů (52 %) tak uvádí, že flexibilní pracovní doba je jedním z nejlepších způsobů, jak může jejich zaměstnavatel podpořit jejich produktivitu.

Podle zaměstnanců produktivitu zvyšuje také flexibilní místo (36 %), jedinečné benefity na pracovišti nebo vylepšení kanceláří, jako je více zasedacích místností a klidových zón (32 %), a podpora lidí, aby se práci zcela oddali (25 %).

Více než třetina (35 %) zaměstnanců považuje za hlavní problém, který bezprostředně ohrožuje jejich tým, špatnou koordinaci nebo spolupráci s ostatními týmy. Většina z nich (80 %) přitom tvrdí, že by jejich produktivitu zlepšila vhodná technologie, která by jim umožnila spolupracovat odkudkoli.

Jen 21 % vedoucích pracovníků iniciuje změny pracovního prostředí v kancelářích, jako je zavádění tichých knihoven, míst pro spolupráci a větších společenských místností. Necelá pětina (19 %) z nich podporuje asynchronní práci, například při sdílení aktualizací stavu.

Více než třetina (35 %) zaměstnanců uvádí jako hlavní problém produktivity příliš mnoho času stráveného na schůzkách. Dokonce se domnívají, že 43 % schůzek by se nemuselo vůbec konat a nemělo by to žádný zásadní dopad.

Produktivita a relax se nevylučují

Spokojenost s prací, angažovanost a duševní pohoda jsou podle Slacku hlavními faktory, které přispívají k produktivitě, takže je pro vedoucí pracovníky zásadní, aby tyto oblasti zohlednili v rámci toho, jak nově definovat a řídit produktivitu práce svých podřízených.

Většina (82 %) zaměstnanců tvrdí, že pocit spokojenosti a angažovanosti v organizaci by zvýšil jejich produktivitu. Zaměstnavatelé musí také myslet na odpočinek svých zaměstnanců, protože 53 % pracovníků uvádí, že cítí tlak na rychlou reakci na zprávy, a to i v případě, že jsou odeslány po standardní pracovní době.

Klíčovou roli při utváření pracovní kultury podle průzkumu hrají manažeři, kteří musí být vybaveni dovednostmi, jak pracovat na rozvoji lidí, nástroji pro zvyšování efektivity a řízení týmů a podporou týmového odpočinku. Při vytváření zdravého a produktivního prostředí však i oni čelí mnohým výzvám.

Jeden za všechny, všichni za jednoho?

Celkem 43 % manažerů uvádí jako hlavní výzvu pomoc svému týmu, jak si udržet potřebnou motivaci. S tím souvisí i fakt, že pro třetinu (33 %) zaměstnanců je překážkou pro vyšší produktivitu práce komplikované udržování shody na celkových cílech a směřování společnosti.

Více než třetina (36 %) pracovníků označuje za další výzvu příliš mnoho času, který musí trávit plněním úkolů, jako jsou schůzky a e-maily, a stejný počet respondentů uvádí, že pomáhají svému týmu lépe sladit pracovní a soukromý život.

Zdroj: Slack