Smarty.cz a JRC otevřeli další prodejnu v Praze, počítají s regionální expanzí

Skupina Smarty Brands v sobotu 8. 10. 2022 otevřela další prodejnu Smarty.cz, a to v pražském OC Černý Most. Na prodejně zákazníci najdou mix herního zboží, merche a chytré elektroniky. Jde o pátou prodejnu Smarty.cz v Praze a celkově sedmou v České republice.

Do konce roku počítá Smarty.cz s expanzí do regionů, jako další se otevřou například prodejny v Ostravě, Olomouci a Liberci. Koncem roku bude podle plánů skupiny po celém Česku fungovat 11 prodejen Smarty.cz, do dvou let jich bude přes 40.

Design prodejen ve spojení Smarty.cz a JRC navrhla Bakof Group. Obchody jsou vizuálně rozdělené na dvě části černou a bílou barvou. Černá část je věnována gamingu a JRC, bílá patří Smarty.cz.

Na prodejnách si zákazníci mohou nejen koupit nové zboží, ale i vyzvednout své objednávky z e-shopu. K vyzkoušení budou i vlastní PC sestavy Smarty Brands řady Tigo.

Zdroj: Smarty Brands