Soitron: NIS2 může zvýšit bezpečnostní úroveň organizací v ČR

Společnost Soitron informuje, že evropská směrnice NIS2 (Network and Information Security Directive 2) může českým organizacím přidělat starosti, ale rovněž jim paradoxně pomoci vyřešit problémy v případě kybernetického zabezpečení.

Směrnice NIS2 má za cíl zvýšit odolnost digitální infrastruktury EU vůči kybernetickým útokům a zlepšit koordinaci a reakční schopnosti při incidentech. „Právě toto jsou aspekty, ve kterých celá řada subjektů nejen v Česku chybuje,“ podotýká Petr Kocmich, global cyber security delivery manager společnosti Soitron.

Podle Kocmicha je to dáno tím, že na trhu je nedostatek IT odborníků, a ještě méně expertů na kyberbezpečnost. „Protože subjekty, kterých se směrnice nově týká, budou muset zajistit, aby jejich IT sítě a informační systémy byly dostatečně chráněny proti kybernetickým hrozbám, může se tento problém ještě prohloubit,“ upozorňuje.