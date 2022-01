Soitron: České průmyslové podniky si s digitalizací nedělají hlavu, neřeší jí až pětina z nich

Společnost Soitron upozorňuje, že přestože od vzniku konceptu Průmysl 4.0 uplynulo již deset let, jeho principy má implementováno pouze 15 % českých a 10 % slovenských podniků.

Alarmující je podle Soitronu zejména zjištění, že 20 % českých a 30 % slovenských podniků se těmito tématy zatím nezabývalo a 5 % českých a 8 % slovenských uvedlo, že tyto možnosti jen zvažovalo, ale rozhodlo se nic neměnit.

Z průzkumu společnosti vyplynulo, že prvky digitalizace, technologie IoT a principy Průmyslu 4.0 buď již má zavedeno nebo je aktuálně implementuje 58 % českých a 51 % slovenských podniků.

„Na obou trzích jsou data z továren nejčastěji sbírána automaticky do centralizovaného systému. Činí tak dvě třetiny dotázaných firem. Druhým nejčastějším způsobem je ruční sběr dat – technik stroje obchází a data zapisuje do sešitu či počítače,“ vysvětluje Martin Hummel, produktový manažer na IoT řešení společnosti Soitron.

Nedostatků jsi jsou více vědomi na Slovensku

Pro více než tři čtvrtiny společností (83 % českých a 77 % slovenských) jde podle Soitronu hlavně o kvantitativní data využité pro řízení produktivity a efektivity výroby.

České firmy dle průzkumu využívají data zároveň pro řízení kvality a zmetkovitosti (32 %) a v případě slovenských firem jsou data využita pro řízení údržby a snižování poruchovosti (33 %).

Společnost dále zjistila, že nedostatky ve způsobu využití či zpracování dat vnímají častěji slovenské firmy (70 %) a v Česku je to více jak polovina (55 %). V obou zemích nejčastěji respondenti zmiňovali, že rezervy vidí v chybějící automatizaci/digitalizaci či nějakém centrálním systému (27 % – CZ vs. 33 % – SK).

Slovenští respondenti by si dále přáli podrobnější/rozsáhlejší data/analýzy či obecně zlepšení stávajícího systému. Čeští zase vidí rezervy v rychlosti dodání výstupů/nemožnosti sledování v reálném čase nebo by si přáli kvalitnější sběr/zpracování dat.

Až 25 % českých podniků čelí denně výpadkům výroby

Plánování údržby se v obou zemích (85 % v Česku vs. 66 % na Slovensku) dle průzkumu odehrává na základě doporučení výrobce/dodavatele technologií. Dále je to na základě úsudku zodpovědných pracovníků (75 % v Česku vs. 44 % na Slovensku)

Až na třetím místě tak činí díky sběru a vyhodnocení dat z výroby, ze strojů apod. Budoucnost je přitom podle Soitronu především v automatizovaném sběru dat ze senzorů instalovaných na strojích a zařízeních ve výrobě a montáži.

Z průzkumu v neposlední řadě vyplynulo, že české subjekty obecně čelí nečekaným výpadkům o něco méně (25 %) než ty slovenské (31 %). Průměrné náklady za nečekané výpadky výroby se mezi zeměmi příliš neliší – pro Česko činí 1,7 milionu korun, pro Slovensko 1,5 milionu za rok.

