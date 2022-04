Soitron: Zaměstnanci absolvují bezpečnostní školení, přesto mají z hackingu strach

Společnost Soitron uvádí, že ačkoli se třem čtvrtinám českých zaměstnanců ještě nestalo, že by se jim někdo naboural do počítače, smartphonu nebo on-line účtu, neznamená to, že se tak nestane třeba hned zítra.

Z průzkumu provedeného agenturou Ipsos totiž vyplynulo, že až 52 % uživatelů – stahuje soubory ze zdrojů jako je například Ulož.to, Sdílej.cz, Edisk.cz apod. Dalších 37 % uživatelů stahuje obsah jen z oficiálních služeb (Alza, Netflix, HBOgo, Voyo apod.).

Autor: Soitron

„Jsou to sice jen 2 %, ale v absolutních číslech jde o alarmující početnou skupinu českých zaměstnanců, která stahuje data odkudkoliv a bezpečnost vůbec neřeší,“ varuje Michal Novák, technický ředitel společnosti Soitron.

Necelá čtvrtina (24 %) účastníků průzkumu uvedla, že stahuje ze všech možných zdrojů, ale jejich zařízení jsou chráněna antivirovým programem. Celá 2 % se potom při stahování o bezpečnost vůbec nestará.

Většina zaměstnanců prošla školením

U stahování obsahu přitom z hlediska přístupu k bezpečnosti podle Soitronu nehraje zásadní roli, zda tak uživatelé činí z počítače, nebo mobilního zařízení. Hned 64 % uživatelů se totiž chová na obou zařízeních stejně.

Při pohledu na to, zda se firmy snaží své zaměstnance v oblasti kybernetické bezpečnosti edukovat, se ukázalo, že 66 % zaměstnanců prošlo školením svého zaměstnavatele o tom, jak se bezpečně chovat při využívaní firemní sítě.

„[J]e ale třeba si uvědomit, že stále zbývá velká část těch, kteří neví, jak se mají ve firemní síti chovat, a jak správně zacházet s přidělenými zařízeními a podnikovými účty. Další otázkou potom je, jak důkladná samotná školení jsou,“ polemizuje Novák.

Strach z hackingu je velký

Soitron v tomto kontextu uvádí, že sociálního hackingu, tedy krádeže digitální identity prostřednictvím sociálního inženýrství, se obává 37 % účastníkům průzkumu. Proto neotevírají žádné odkazy, neinstalují žádné neověřené programy, a bojí se, že si jednou nedají pozor a stáhnou něco nebezpečného.

Strach z hackingu mají zejména starší zaměstnanci a obavy jednoznačně rostou s věkem.

Pokud by k úspěšnému útoku přece jen došlo, tak jen velmi malá část uživatelů (10 %) by byla ochotna něco zaplatit útočníkovi, který by odcizil jejich soukromé údaje či fotografie. Ochotni zaplatit alespoň menší částku by byli spíše mladší lidé.

