Solitea se přejmenovala na Seyfor, chystá další expanzi

Společnost Solitea oznámila, že se přejmenovala na Seyfor a pod novým názvem se chystá pokračovat s ambicí stát se předním evropským hráčem a konkurovat největším světovým IT společnostem.

„Chceme být srozumitelní pro zákazníky na celém světě. Název Seyfor nás nebude limitovat na nových trzích tím, že by mohl být podobný názvu lokálních společností,“ vysvětluje Martin Cígler, generální ředitel Seyforu.

„Základem naší práce je pečlivě naslouchat. Bez toho bychom nemohli vyvíjet produkty a služby, které by si zákazníci koupili. Téma naslouchání je proto hlavním motivem nové identity a firemní kultury spolu se sloganem Just sey it, we are listening,“ dodává Daniel Šturm, marketingový ředitel Seyforu.

Samostatné značky v rámci skupiny budou pokračovat pod svým vlastním brandem. Co se však v průběhu příštího roku změní, je jejich vizuální identita. Drtivá většina značek se přiblíží novému vzhledu společnosti Seyfor.

Společnost dodává, že stávajících zákazníků se změna nijak nedotkne, jedná se pouze o nový název, který neprovází žádné změny v nabídce služeb, v managementu nebo majetkové struktuře.

Zdroj: Seyfor