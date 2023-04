Soňa Meszárošová a Lukáš Gutten posilují obchodní tým Zyxelu

Společnost Zyxel Networks oznámila, že rozšířila svoji obchodní sekci o novou etail/retail manažerku pro český a slovenský trh Soňu Meszárošovou a internal sales representative pro Českou republiku Lukáše Guttena.

Meszárošová bude v nové roli odpovědná za řízení prodejních procesů, stanovení obchodní strategie, plánování a koordinace marketingových kampaní pro zákazníky. Do Zyxelu přichází ze společnosti Husqvarna, kde pracovala jako produktová manažerka.

Hlavním úkolem Guttena je rozvíjení užších obchodních vazeb s obchodními partnery společnosti Zyxel na českém trhu. Luděk nasbíral zkušenosti především v oblasti logistiky v několika firmách, včetně společnosti Zyxel. Poslední tři roky pracoval jako service delivery manager v Deutsche Telekom.

V Zyxelu pracoval dvanáct let, a proto ho velmi dobře zná. I to byl důvod, proč ho firma oslovila, když hledala posilu pro svůj obchodní tým. Gutten, který se rozhodl pro změnu ve své profesní kariéře, nabídku vrátit se do společnosti Zyxel přijal.

Zdroj: Zyxel Networks