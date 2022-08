Sophos: Počet finančních institucí zasažených ransomwarem roste

Společnost Sophos zveřejnila zprávu s názvem The State of Ransomware in Financial Services 2022, ze které vyplývá, že více než polovina (55 %) organizací poskytujících finanční služby byla v roce 2021 zasažena ransomwarem.

To sice představuje meziroční nárůst o 62 % procent, tento nárůst je však podle analytiků potenciálně jen návratem na úroveň před pandemií, která ovlivnila i kyberzločince, což by mohlo vysvětlovat pokles útoků zaznamenaný v roce 2020 a následný nárůst v uplynulém roce.

Průzkum odhalil, že v 64 % případů byl u finančních institucí zaznamenán nárůst složitosti útoků, což je 6 % nad celosvětovým průměrem napříč všemi odvětvími. Současně byl v 55 % případů zaznamenán i nárůst dopadů útoků.

Finanční instituce jsou odolné a proaktivní

Dobrou zprávou podle Sophosu je, že organizace poskytující finanční služby se ukázaly jako jedny z nejodolnějších ve srovnání s ostatními odvětvími. Pouze 54 % z nich uvedlo, že útočníci úspěšně zašifrovali jejich data, zatímco celosvětový průměr ve všech odvětvích činí 65 %.

Desetině z nich se po zašifrování podařilo získat zpět všechna data, ve srovnání se 4 % ve všech ostatních sektorech. Celkem o 62 % z nich bylo schopno obnovit data po útoku během pouhého týdne, zatímco v celosvětovém průměru ve všech odvětvích toho bylo schopno pouze 53 % organizací.

Více než čtyři z pěti (83 %) organizací v sektoru finančních služeb uvádí, že si zajistily kybernetické pojištění, současně však potvrzují, že v uplynulém roce se zvýšily požadavky na úroveň kybernetické bezpečnosti, které jsou nutné pro získání nároku na kybernetické pojištění.

Organizace poskytující finanční služby tak podle studie musely zlepšit svá bezpečnostní opatření, aby získaly od pojišťoven krytí. V důsledku toho 98 % z nich zavedlo nové technologie a služby, 66 % zvýšilo počet vyškolených zaměstnanců a 51 % změnilo procesy a způsoby jednání.

Zdroj: Sophos