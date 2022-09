Sophos: Ransomware vloni nejčastěji cílil na média a maloobchod

Společnost Sophos zveřejnila novou sektorovou studii The State of Ransomware in Retail 2022, podle níž byl maloobchod v loňském roce ze všech sledovaných odvětví druhým nejčastějším cílem ransomwarových útoků, hned po odvětví médií, volného času a zábavy.

Celosvětově bylo podle analytiků napadeno 77 % dotazovaných maloobchodních organizací, což je o 75 % více než v roce 2020. Také je to o 11 % více než průměrná míra útoků napříč odvětvími, která činí 66 %.

„Maloobchodníci nadále trpí jednou z nejvyšších intenzit ransomwarových útoků ze všech odvětví. Vzhledem k tomu, že v roce 2021 zaznamenali útok více než tři ze čtyř maloobchodníků, nezní zde otázku „jestli“, ale „kdy“ k němu dojde,“ říká Chester Wisniewski, hlavní výzkumný pracovník Sophosu.

„Z letošního průzkumu vyplývá, že pouze 28 % maloobchodních organizací, které se staly terčem útoků, dokázalo zabránit zašifrování svých dat. Naznačuje to, že velká část odvětví potřebuje zlepšit své zabezpečení pomocí správných nástrojů a vhodně vyškolených bezpečnostních expertů, kteří jim pomohou řídit jejich úsilí,“ dodává.

Výkupné roste, ale je stále pod průměrem

Sophos dále zjistil, že s rostoucím procentem maloobchodních organizací, které byly napadeny ransomwarem, rostla i průměrná výše výkupného. V roce 2021 činila průměrná platba výkupného 226 044 dolarů, což představuje 53% nárůst ve srovnání s rokem 2020. Stále to ale byla méně než třetina průměru ze všech odvětví.

„Je pravděpodobné, že různé skupiny útočníků zasahují různá odvětví. Některé méně kvalifikované ransomwarové skupiny požadují výkupné ve výši 50 000 až 200 000 dolarů, zatímco větší, sofistikovanější útočníci s větším zásahem požadují 1 milion dolarů a více,“ popisuje Wisniewski.

Z průzkumu rovněž vyplynulo, že maloobchod sektor byl sice druhým nejčastěji napadaným odvětvím, ale vnímaný nárůst objemu a složitosti kybernetických útoků byl zde mírně pod průměrem napříč odvětvími (55 %).

Podaří se obnovit méně dat

Celkem 92 % maloobchodních organizací zasažených ransomwarem v průzkumu uvedlo, že útok ovlivnil jejich schopnost fungovat, a 89 % uvedlo, že útok způsobil jejich organizaci ztrátu obratu či výnosů.

V roce 2021 podle Sophosu činily celkové náklady maloobchodních organizací na nápravu po ransomwarovém útoku 1,27 milionu dolarů, což je méně než 1,97 milionu dolarů v roce 2020.

V porovnání s rokem 2020 se také podle analytiků snížilo množství dat obnovených po zaplacení výkupného (z 67 % na 62 %), stejně jako procento maloobchodních organizací, které získaly zpět všechna svá data (z 9 % na 5 %).

Zdroj: Sophos