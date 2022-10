Sophos: Výrobní odvětví v průměru zaplatí za ransomware nejvíce

Společnost Sophos zveřejnila novou sektorovou studii s názvem The State of Ransomware in Manufacturing and Production, podle které bylo ve výrobním odvětví zaplaceno nejvyšší průměrné výkupné napříč všemi sektory, a to 2 036 189 dolarů oproti průměrným 812 360 dolarům.

Celkem 66 % dotázaných výrobních a zpracovatelských podniků navíc uvedlo, že kybernetické útoky jsou stále sofistikovanější, a 61 % podniků zaznamenalo nárůst množství kyberútoků ve srovnání s předchozím rokem. Nárůst složitosti a objemu útoků je zde rovněž o 7 %, resp. 4 % vyšší než průměr napříč odvětvími.

„Výroba je pro kyberzločince atraktivním odvětvím, na které se zaměřují především díky výsadnímu postavení, které zaujímá v dodavatelském řetězci,“ upozorňuje John Shier, hlavní bezpečnostní analytik společnosti Sophos.

„Zastaralá infrastruktura a nedostatečný přehled o prostředí produkčních technologií (OT) poskytuje útočníkům snadnou možnost průniku a odrazový můstek pro útoky uvnitř napadené sítě. Sbližování IT a OT zvětšuje prostor pro útoky a zhoršuje již tak složité prostředí hrozeb,“ dodává.

Nejvyšší výkupné, ale nejméně útoků

Sophos uvádí, že zatímco ve výrobě a zpracovatelském průmyslu bylo průměrné výkupné nejvyšší, procento organizací, které výkupné skutečně zaplatily (33 %), patřilo napříč odvětvími k nejnižším (v průměru 46 %).

Průzkum dále odhalil, že i přes výše uvedené byla v odvětví výrobního a zpracovatelského průmyslu zaznamenána nejnižší míra útoků, a to shodně s odvětvím finančních služeb; terčem ransomwarového útoku se zde stalo pouze 55 % z dotazovaných organizací (vs. 66 % v průměru napříč odvětvími).

Množství napadených organizací se se však podle analytiků oproti předchozímu průzkumu zvýšilo o více než polovinu (52 % vs. 36 % ve studii z roku 2021). V tomto odvětví byla také zaznamenána nejnižší míra zašifrování dat (57 % oproti 65 % v průměru napříč odvětvími).

Zdroj: Sophos