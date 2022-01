STRV v roce 2021 vyrostlo o 18 %, dosáhlo obratu přes 400 milionů korun

Česká technologická společnost STRV zveřejnila výsledky svého hospodaření, z nichž vyplývá, že v loňském roce dosáhla konsolidovaného obratu 18,7 milionu dolarů (zhruba 400 milionů korun), což představuje meziroční zlepšení o 18 %.

„Rok 2021 pro nás byl v mnoha ohledech přelomový.“ - Lubo Smid, CEO.

STRV zvýšilo také ziskovost, zisk před zdaněním a úroky loni činil 4,9 milionu dolarů (zhruba 105 milionů korun), což je 58% nárůst oproti 3,1 milionu (zhruba 66 milionů korun) v roce 2020.

„Podařilo se nám doručit klientům 11 špičkových produktů, dokončili jsme svůj prozatím největší produkt, […], přivítali jsme 32 nových klientů a prakticky všechny finanční metriky vypadají velice pozitivně,“ uvedl CEO a spoluzakladatel STRV Lubo Smid.

„To vše je zásluha našeho skvělého týmu, proto jsme rozdělili přes 20 milionů korun ze zisku mezi tým. Za velký úspěch také považuji rozvoj našeho data science týmu – rozšířili jsme ho na pět lidí a dokončili hned sedm projektů,“ dodal.

Daří se i samostatným projektům

Jádro finančních výsledků STRV tvoří klientský business, který se v roce 2021 postaral o obrat 17,4 milionu dolarů (zhruba 373 milionů korun) a přinesl zisk 4,1 milionu dolarů (zhruba 88 milionů korun).

Dalším zdrojem příjmů jsou vlastní projekty STRV. Nejvýznamnějším z nich je portfolio seznamovacích aplikací pro LGBT komunitu, které STRV v minulém roce rebrandovalo pod společnost Cosmic Latte. Tyto aplikace přinesly obrat 1,5 milionu dolarů (zhruba 32 milionů korun) a zisk přes 600 tisíc dolarů (zhruba 13 milionů korun).

Druhým samostatným projektem je společnost Dot to Dot, pod kterou spadá stejnojmenná hra založená na číselných spojovačkách, a digitální omalovánky ColorMe. Vlastní hry se STRV postaraly o obrat 226 tisíc dolarů (téměř 5 milionů korun) a zisk 87 tisíc dolarů (téměř 2 miliony korun).

Vize do budoucna: investovat

S rokem 2022 STRV také upravuje svou dlouhodobou vizi. V rámci klientských projektů se společnost chce soustředit čistě na budování kompletních produktů a být tak plnohodnotným technologickým partnerem svých klientů.

Zároveň se společnost vrací k výraznějšímu investování do svých vlastních aktivit. V roce 2022 má STRV připraveno k investování přes 1 milion dolarů (více než 21 milionů korun) do vlastních projektů v rámci STRV Labs. S novou vizí STRV spustilo také svůj nový web.

„Naše aktualizovaná strategie vychází z touhy využívat potenciál našeho týmu na maximum. Proto od tohoto roku chceme veškerý talent svých lidí soustředit na budování kompletních projektů našich klientů od nuly až po hotový produkt,“ vysvětluje Smid.

„Zároveň je naším cílem zapojit více lidí do práce na našich vlastních projektech v STRV Labs – to je oblast, do které již nyní výrazně investujeme a vidíme v ní svoji budoucnost,“ uzavírá.

Zdroj: STRV