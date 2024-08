T-Mobilu v prvním pololetí mírně klesly tržby, ziskovost zůstává stabilní

Společnost T-Mobile představila výsledky svého hospodaření za první půlku roku 2024, z nichž vyplývá, že v meziročním srovnání pokračuje mírný pokles tržeb (-1 % na 15,235 miliardy korun), avšak ziskovost zůstala stabilní na 6 % (6,162 miliardy).





Ve sledovaném období vzrostl počet zákazníků operátora o 0,6 % a překonal hranici 6,5 milionů. Naopak klesající trend pokračuje v počtu odeslaných SMS (- 5,9 %) a v majitelích předplacených karet (- 6,5 %). Spotřeba dat stoupla téměř o jednu třetinu (32 %).

„V letošním roce plánujeme investovat 4,9 miliardy do stavby sítí, z toho 2,58 do mobilní části. Zavázali jsme se pokrýt do konce roku 90 % populace 5G signálem,“ nastiňuje plány do konce roku Melinda Szabó, nová generální ředitelka T-Mobile Czech Republic a Slovak Telekom.

Digitalizace průmyslu i státní správy

T-Mobile se stal partnerem Svazu průmyslu a dopravy ČR a prohloubil tím vzájemnou spolupráci s cílem digitální transformace průmyslu a rozvoje digitální infrastruktury.

Důležitost inovací v průmyslu potvrzuje i spolupráce se společností Primoco UAV SE, s níž T-Mobile ověřil možnosti integrace základnové stanice BTS sítě LTE do bezpilotního letounu pro použití v mimořádných situacích.

Služba virtuálního datového centra T-Cloud splnila bezpečnostní nároky a díky tomu byla Digitální a informační agenturou (DIA) zařazena mezi dodavatele cloudových služeb pro státní správu. T-Mobile nyní může tuto službu poskytovat orgánům veřejné správy, úřadům a dalším státním institucím.

Zdroj: T-Mobile