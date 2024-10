TD Synnex: IT firmy hledají rovnováhu mezi AI inovacemi a klíčovými technologiemi

Globální průzkum společnosti TD Synnex s názvem Direction of Technology Ecosystem ukázal, že podle IT profesionálů jsou aktuálními klíčovými trendy v oboru strategické investice do AI, posilování kyberbezpečnosti, akceptace ESG a spolupráce napříč prodejními kanály.





Průzkum podle společnosti probíhal letos na jaře a zapojilo se do něj více než tisíc B2B partnerů z řad IT resellerů, systémových integrátorů, poskytovatelů služeb a poskytovatelů spravovaných služeb.

„V letošním roce jsme zaznamenali mnohem více informací o tom, jak partneři využívají možností AI a cloudových technologií a zároveň více přizpůsobují technologie potřebám svých zákazníků,“ uvedl Patrick Zammit, CEO společnosti TD Synnex.

„Důležitým tématem je pro ně také to, jak vyřešit rovnováhu mezi robustním zabezpečením a dodržováním předpisů napříč odvětvími,“ dodal.

Bez robustní infrastruktury to nejde

Respondenti mimo jiné uvedli, že urychlují investice do AI (tradiční i GenAI), přičemž téměř polovina z nich plánuje v příštích dvou letech nabízet řešení založená právě na AI.

S ohledem na vývoj technologického prostředí firmy plánují investovat do robustní technologické infrastruktury, využívat nových technologií a úzce spolupracovat s odbornými a důvěryhodnými partnery.

Výsledky průzkumu také zdůrazňují klíčovou roli bezpečnosti, která je pro partnery stále hlavní prioritou. Výzvou je najít rovnováhu mezi zaváděním inovací a snižováním rizik. Pokud jde o podnikání, reselleři reagují na měnící se potřeby zákazníků tím, že kladou důraz na cenovou dostupnost a flexibilitu nabízených řešení.

Pět globálních trendů na IT trhu

Náskok díky invenci a flexibilitě: Vedoucí pracovníci v oblasti technologií si uvědomují, že certifikace a specializace jsou na dynamickém IT trhu klíčem k úspěchu, zejména v oblastech jako kybernetická bezpečnost (58 %), ochrana osobních údajů (58 %) a AI (45 %). Důležitá je podle nich také optimalizace flexibilních řešení výdajů, aby lépe vyhověli potřebám svých zákazníků navzdory změnám v ekonomickém klimatu.

Zdroj: TD Synnex