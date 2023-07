TD Synnex je Microsoft Partner of the Year 2023

Společnost TD Synnex získala v rámci vyhlašování cen Microsoft Partner of the Year 2023 nejvyšší ocenění v kategorii Operational Excellence. Navíc figurovala jako finalista mezi top třemi hodnocenými společnostmi v kategoriích Indirect Provider of the Year a Device Partner Distributor.

Cena Operational Excellence je udělována za partnerské projekty v oblasti digitální a obchodní transformace, které výrazně zvyšují spokojenost zákazníků. Partneři musí prokázat, že jejich řešení posilují dostupnost, škálování a usnadňují využívání produktů Microsoft.

„Ocenění Operational Excellence a účast mezi finalisty dalších dvou kategoriích podtrhuje dlouhodobou spolupráci TD Synnex s Microsoftem a vynikající odbornost našich pracovníků,“ uvedl k ocenění senior vice prezident TD Synnex Reza Honarmand.

Zdroj: TD Synnex