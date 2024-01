TD Synnex spouští program podpory pro Microsoft 365 Copilot

Společnost TD Synnex oznámila, že posiluje nabídku pro využití generativní umělé inteligence. V rámci programu Enablement Journey for Microsoft 365 Copilot nabídne sadu nástrojů, která obchodním partnerům umožní poskytnout AI řešení dál ke koncovým zákazníkům, především z řad malých a středních podniků.





„Díky projektu Enablement Journey for Microsoft 365 Copilot poskytujeme ucelený a na míru šitý přístup, který dokáže řešit specifické potřeby každého partnera,“ říká řekl Sergio Farache, ředitel pro strategii společnosti TD Synnex.

Microsoft 365 Copilot byl začleněn do programu Destination AI, který je komplexní sadou služeb, řešení a zdrojů společnosti TD Synnex v oblasti umělé inteligence. Díky integraci Copilot do Destination AI získávají partneři přístup k široké škále aplikací a služeb AI, které běží na platformách Microsoft 365 a Azure.

Enablement Journey for Microsoft 365 Copilot podle distributora zahrnuje širokou škálu mnoha programů, v nichž mohou partneři zvyšovat své kompetence v oblasti Copilot, jako například Copilot Practice Builder, Customer CloudLabs Experiences nebo workshop Get Ready for Copilot.

Zdroj: TD Synnex